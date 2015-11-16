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ARENA MİMARLIK
Mimarlar Ankara
Genel Bakış 11Projeler (11) 2Yeni Fikirler (2)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Gökyüzü Bahçeleri, ARENA MİMARLIK ARENA MİMARLIK Modern Evler
    Gökyüzü Bahçeleri, ARENA MİMARLIK ARENA MİMARLIK Modern Bahçe
    Gökyüzü Bahçeleri, ARENA MİMARLIK ARENA MİMARLIK Modern Evler
    +5
    Gökyüzü Bahçeleri
    Antalya Havalimanı VIP Binası, ARENA MİMARLIK ARENA MİMARLIK İç Dekorasyon
    Antalya Havalimanı VIP Binası, ARENA MİMARLIK ARENA MİMARLIK İç Dekorasyon
    Antalya Havalimanı VIP Binası, ARENA MİMARLIK ARENA MİMARLIK İç Dekorasyon
    +11
    Antalya Havalimanı VIP Binası
    TZOB Otel, ARENA MİMARLIK ARENA MİMARLIK Modern Evler
    TZOB Otel, ARENA MİMARLIK ARENA MİMARLIK Modern Evler
    TZOB Otel, ARENA MİMARLIK ARENA MİMARLIK Modern Evler
    +1
    TZOB Otel
    Hiem Hsanoğlu İnşaat, ARENA MİMARLIK ARENA MİMARLIK Modern Evler
    Hiem Hsanoğlu İnşaat, ARENA MİMARLIK ARENA MİMARLIK Modern Evler
    Hiem Hsanoğlu İnşaat, ARENA MİMARLIK ARENA MİMARLIK Modern Evler
    +1
    Hiem Hsanoğlu İnşaat
    Depar Evleri, ARENA MİMARLIK ARENA MİMARLIK Modern Evler
    Depar Evleri, ARENA MİMARLIK ARENA MİMARLIK Modern Evler
    Depar Evleri, ARENA MİMARLIK ARENA MİMARLIK Modern Evler
    +1
    Depar Evleri
    Koral Konutları, ARENA MİMARLIK ARENA MİMARLIK Modern Evler
    Koral Konutları
    Hepsini göster: 11 proje

    Şirket profili:

    2005 yılında Ankarada kurulan ARENA MİMARLIK, estetik ve işlevsellik ilkelerini göz önünde bulundurarak, farklı tasarımlar ve yaşanılabilir mekanlar yaratmayı hedeflemektedir. Bu hedefine doğru profesyonel, yaratıcı, dinamik ve teknik bir ekiple hızla ilerlemektedir.

    ARENA MİMARLIK; her ölçekteki mimari projelerin tasarım ve sunumundan başlayan, mevcut bina ve mağazaların cephelerinin mimari tasarımına kadar varan, mimari tasarım ve proje uygulama hizmetlerini, gelişmiş tasarım teknikleri ve teknolojileri kullanarak uygulayan, teknik kontrollük, müşavirlik, kurumlara ihale dosyası (teknik şartname, yaklaşık maliyet,pursantaj, aşırı düşük sorgulama dosyaları ) hazırlama ve harita alanlarında da hizmet sunan bir firmadır.   ARENA MİMARLIK 2005 yılından buyana konut, villa, avm, iş merkezi, residence, toplu konut, alanlarında toplamda 950.000,00 m2 inşaat alanına sahip projelere imza atmıştır. ARENA MİMARLIK bir çok kamu kuruluşuna projeler tasarlamış, aynı mimari projelerin uygulama çizimleri, teknik şartnameleri, pursantajları, yaklaşık maliyet dosyaları hazırlamış ve teslim etmiştir.

    Kadromuz;

    ARENA MİMARLIK ; genç, dinamik, ufku geniş, tasarımda sınır tanımayan, bilgisini tecrübesini uygulamaya dökebilen, mükemmeli uygulanabilir seviyeye çıkartabilen, akılcı çözümler sunabilen mesleğinin ince ayrıntılarını çok iyi bilen bir kadroya sahiptir. Bu da sektördeki en büyük avantajıdır.

    Politikamız;

    ARENA MİMARLIK politika olarak; müşteri isteğini şirketimizin kalite prensipleri çerçevesinde değerlendirerek optimum çözümü bulup mükemmeliyetçi ve ekonomik bakış açısı ile değerlendirmeyi ve uygulamayı kendine misyon edinmiştir.

    Tasarım ve Uygulamada;

    Tasarımın ölçeği ne olursa olsun, bütün tasarımlar bizim için aynı önemi taşımaktadır. Her bir tasarımın, istenen fonksiyonu yerine getirmesi, aynı zamanda kullanıcıyı cezbedecek estetiğe sahip olması gerekmektedir. Ortaya çıkan tasarım uygulamada, uygun maliyetli değilse, hedef kitlenin ihtiyaç duyduğu fonksiyonu yerine getiremiyorsa, bu tasarım bizim için başarısızdır. ARENA MİMARLIK olarak müşterilerimizin taleplerini kendi bilgi ve tecrübelerimizle sentezleyip başarılı bir tasarım meydana getirmek temel amaçlarımız arasında yer almaktadır

    Hizmetler
    MİMARİ PROJELER
    Hizmet alanları
    Ankara ve Tüm Türkiye
    Şirket ödülleri
    MİMAR SİNAN ULUSLARARASI PROJE OLİMPİYATLARI ''Mimamarlık haydar Aliyev özel ödülü''
    Adres
    ALTINEVLER MAH TURGUT ÖZAL 2 BULVARI NO:172 ALTINDAĞ ANKARA
    06 Ankara
    Türkiye
    +90312353541819 www.arenamimarlik.com
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