Şirket profili:

2005 yılında Ankarada kurulan ARENA MİMARLIK, estetik ve işlevsellik ilkelerini göz önünde bulundurarak, farklı tasarımlar ve yaşanılabilir mekanlar yaratmayı hedeflemektedir. Bu hedefine doğru profesyonel, yaratıcı, dinamik ve teknik bir ekiple hızla ilerlemektedir.

ARENA MİMARLIK; her ölçekteki mimari projelerin tasarım ve sunumundan başlayan, mevcut bina ve mağazaların cephelerinin mimari tasarımına kadar varan, mimari tasarım ve proje uygulama hizmetlerini, gelişmiş tasarım teknikleri ve teknolojileri kullanarak uygulayan, teknik kontrollük, müşavirlik, kurumlara ihale dosyası (teknik şartname, yaklaşık maliyet,pursantaj, aşırı düşük sorgulama dosyaları ) hazırlama ve harita alanlarında da hizmet sunan bir firmadır. ARENA MİMARLIK 2005 yılından buyana konut, villa, avm, iş merkezi, residence, toplu konut, alanlarında toplamda 950.000,00 m2 inşaat alanına sahip projelere imza atmıştır. ARENA MİMARLIK bir çok kamu kuruluşuna projeler tasarlamış, aynı mimari projelerin uygulama çizimleri, teknik şartnameleri, pursantajları, yaklaşık maliyet dosyaları hazırlamış ve teslim etmiştir.

Kadromuz;

ARENA MİMARLIK ; genç, dinamik, ufku geniş, tasarımda sınır tanımayan, bilgisini tecrübesini uygulamaya dökebilen, mükemmeli uygulanabilir seviyeye çıkartabilen, akılcı çözümler sunabilen mesleğinin ince ayrıntılarını çok iyi bilen bir kadroya sahiptir. Bu da sektördeki en büyük avantajıdır.

Politikamız;

ARENA MİMARLIK politika olarak; müşteri isteğini şirketimizin kalite prensipleri çerçevesinde değerlendirerek optimum çözümü bulup mükemmeliyetçi ve ekonomik bakış açısı ile değerlendirmeyi ve uygulamayı kendine misyon edinmiştir.

Tasarım ve Uygulamada;

Tasarımın ölçeği ne olursa olsun, bütün tasarımlar bizim için aynı önemi taşımaktadır. Her bir tasarımın, istenen fonksiyonu yerine getirmesi, aynı zamanda kullanıcıyı cezbedecek estetiğe sahip olması gerekmektedir. Ortaya çıkan tasarım uygulamada, uygun maliyetli değilse, hedef kitlenin ihtiyaç duyduğu fonksiyonu yerine getiremiyorsa, bu tasarım bizim için başarısızdır. ARENA MİMARLIK olarak müşterilerimizin taleplerini kendi bilgi ve tecrübelerimizle sentezleyip başarılı bir tasarım meydana getirmek temel amaçlarımız arasında yer almaktadır