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TURKKEN ULUSLARARASI İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ
İnşaat Malzemeleri İstanbul
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Projeler

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    • SERAMİK, TURKKEN ULUSLARARASI İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ TURKKEN ULUSLARARASI İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ Duvar & ZeminKarolar
    SERAMİK, TURKKEN ULUSLARARASI İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ TURKKEN ULUSLARARASI İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ Duvar & ZeminRenk & Vernikler
    SERAMİK, TURKKEN ULUSLARARASI İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ TURKKEN ULUSLARARASI İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ Pencere & KapılarKapılar
    SERAMİK

    İnşaat ve yapı malzemeleri satışı yapan firmamız, güvenilir ticaret yaklaşımı, yüksek kalite anlayışı, kesintisiz hizmet, uzman ekibi ve ürün marka çeşitliliği ile ihracata yönelik başta Afrika ülkeleri olmak üzere inşaat malzemeleri ve tekstil gruplarında kalitesi yüksek ve çeşitli ürün grupları ile ihracatını sürdürmektedir. Çeşitli ülkelerde bulunan inşaat projelerimiz faaliyetini sürdürmektedir.

    Yaptığımız işlerde  kaliteli ürün ve hizmet anlayışından ödün vermeyen TURKKEN Şirketler gurubu İnşaat Malzemeleri alanında ilk günden beri süregelen müşteri odaklı anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Müşterilerine toptan ve perakende olarak malzeme teminine devam eden firmamız , inşaat malzemeleri alanında sektörün önde gelen firmalarının bayiliği ile müşterilerinin hizmetine devam etmektedir.

    Firmamızın Misyonu, Değerli müşterilerimize kaliteden ödün vermeden en iyi hizmet ve anlayışı sunmaktır.

    TURKKEN şirketler gurubu yurt dışında müteahhitlik hizmetlerine de başlamış olup, her yıl artan sayıda  projeleri ile hizmet vermeye devam etmektedir.

    Hizmetler
    İnşaat Malzemeleri ithalat ve ihracatı
    Hizmet alanları
    • İnşaat Malzemeleri
    • istanbul
    • ihracat
    • yurt içi yurt dışı
    Adres
    Mustafa Kemal Caddesi Gaziantep Sokak No 3/5 Kartal
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-5443371958 www.turkken.com
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