TURKKEN ULUSLARARASI İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ

İnşaat ve yapı malzemeleri satışı yapan firmamız, güvenilir ticaret yaklaşımı, yüksek kalite anlayışı, kesintisiz hizmet, uzman ekibi ve ürün marka çeşitliliği ile ihracata yönelik başta Afrika ülkeleri olmak üzere inşaat malzemeleri ve tekstil gruplarında kalitesi yüksek ve çeşitli ürün grupları ile ihracatını sürdürmektedir. Çeşitli ülkelerde bulunan inşaat projelerimiz faaliyetini sürdürmektedir.

Yaptığımız işlerde kaliteli ürün ve hizmet anlayışından ödün vermeyen TURKKEN Şirketler gurubu İnşaat Malzemeleri alanında ilk günden beri süregelen müşteri odaklı anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Müşterilerine toptan ve perakende olarak malzeme teminine devam eden firmamız , inşaat malzemeleri alanında sektörün önde gelen firmalarının bayiliği ile müşterilerinin hizmetine devam etmektedir.

Firmamızın Misyonu, Değerli müşterilerimize kaliteden ödün vermeden en iyi hizmet ve anlayışı sunmaktır.

TURKKEN şirketler gurubu yurt dışında müteahhitlik hizmetlerine de başlamış olup, her yıl artan sayıda projeleri ile hizmet vermeye devam etmektedir.