Villa Sapanca Butik Konukevi

Sapanca 4 Mevsim boyunca dev ve doğal bir bahçe ve Villa Sapanca da tam merkezinde. ister trekking ister sörf ister kano yapın ama gün sonu yorgunluğunuzu tertemiz evimizdeki sıcacık jakuzide, veya göl kenarı keyfinden sonra kaz tüyü yastık-yorgan ve çift kişilik ortopedik yataklarda uyumanın keyfi ile tamamlayın... ikramımız olan bitki çaylarınızı ve kahvelerinizi ücret ödemeksizin keyfinize göre dilediğinizde kendiniz hazırlayarak için. Göl Kıyısına, restaurant - kafelere ve çarşı merkezine 100 metre mesafede şehir konforunu aratmayan country tarzındaki 5 odalı keyifli olduðuna inandığımız mekanımızda sizleri ağırlıyoruz. Burada Otel veya Pansiyondan ziyade Butik Otel Konforunda ve dahi bir yakınınızın evindeymiş gibi hissedeceğinizi düsünüyoruz.