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Villa Sapanca Butik Konukevi
Genel İşyerleri Sakarya
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    • Villa Sapanca, Villa Sapanca Butik Konukevi Villa Sapanca Butik Konukevi Ticari alanlar
    Villa Sapanca, Villa Sapanca Butik Konukevi Villa Sapanca Butik Konukevi Ticari alanlar
    Villa Sapanca, Villa Sapanca Butik Konukevi Villa Sapanca Butik Konukevi Ticari alanlar
    +15
    Villa Sapanca

    Sapanca 4 Mevsim boyunca  dev ve doğal bir bahçe ve Villa Sapanca  da tam  merkezinde. ister trekking ister sörf ister kano yapın ama gün sonu yorgunluğunuzu  tertemiz  evimizdeki  sıcacık jakuzide, veya göl kenarı keyfinden sonra kaz tüyü yastık-yorgan ve çift kişilik ortopedik yataklarda uyumanın keyfi ile tamamlayın...  ikramımız olan bitki çaylarınızı ve kahvelerinizi ücret ödemeksizin keyfinize göre dilediğinizde kendiniz hazırlayarak için. Göl Kıyısına, restaurant - kafelere ve çarşı merkezine 100 metre mesafede şehir konforunu aratmayan country tarzındaki  5 odalı  keyifli olduðuna inandığımız mekanımızda sizleri ağırlıyoruz. Burada  Otel veya Pansiyondan  ziyade  Butik Otel  Konforunda ve dahi bir yakınınızın evindeymiş gibi hissedeceğinizi  düsünüyoruz.

    Hizmet alanları
    Sakarya
    Adres
    Rustempasa Mahallesi Kumbaz Caddesi Saatci Sokak No 9 Sapanca
    54600 Sakarya
    Türkiye
    +90-5057854546 www.villasapanca.com
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