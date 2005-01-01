Emrah Yasuk

Firmamız

Emrah Yaşuk tarafından 2014 yılında yeni bir isim ile geçmiş mimari ve iç mimari çalışmaların bir bütün olarak ele alınarak sürdürülmesi amacıyla kurulmuştur.

2005 yılından bu yana Mimari ve İç Mimari hizmetlerimizi farklı firmalar bünyesinde iyinin iyisini yakalamak adına sürdürmüş bulunmaktayız. Yaptığımız projeler geçmiş deneyimlerin harmanlanarak modern malzeme ve teknolojinin kullanımını müşteri memnuniyetine dönüştürmeyi hedef edinmiştir.

Amacımız işlevselliği ve fonksiyonelliği ön planda tutarak; müşterilerimizin yaşam kalitelerini, ekonomik ve teknik verileri ön planda tutarak müşterilerimize estetik alanlar sunmaktır. Mimari tasarımlarımız, yapıların fiziksel çevreye uygun gabari ve ölçülerde tasarlamayı , çevre içinde kendini vurgularkan çevresine rahatsızlık vermemeyi ön planda tutmaktadır. Tasarım ve uygulama hizmetlerindeki uzmanlaşmış firmaların çatımız altında hizmetlerini sürdürmeleri, tasarım ve uygulama kalitemizi arttırmaktadır.

Tasarım stüdyomuz iç mekan tasarımlarını mimari proje ile ortak yürüterek istenilen hedeflere en doğru çözümlerin ortaya çıkması ile kurumsal ve bireysel müşterilerine hizmet vermektedir. Tasarımların fonksiyonel , yüksek kalitede, ilham verici özgün ve öncü projeler olması herzaman önem teşkil etmektedir.Tüm Projeler için Mimari, İç Mimari, İnşai, Mekanik ve Elektrik konularında son derece yetenekli ekiplere sahip olup ,tasarım ve uygulama konusundaki yılların deneyimi ortaya koyulmaktadır.