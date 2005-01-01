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Emrah Yasuk
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Villa Dragos, Emrah Yasuk Emrah Yasuk Modern Evler
    Villa Dragos, Emrah Yasuk Emrah Yasuk Modern Evler
    Villa Dragos, Emrah Yasuk Emrah Yasuk Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
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    Villa Dragos

    Firmamız
    Emrah Yaşuk  tarafından 2014 yılında yeni bir isim ile geçmiş mimari ve iç mimari çalışmaların bir bütün olarak ele alınarak sürdürülmesi amacıyla kurulmuştur.

    2005 yılından bu yana Mimari ve İç Mimari hizmetlerimizi farklı firmalar bünyesinde iyinin iyisini yakalamak adına sürdürmüş bulunmaktayız. Yaptığımız projeler geçmiş deneyimlerin harmanlanarak modern malzeme ve teknolojinin kullanımını müşteri memnuniyetine dönüştürmeyi hedef edinmiştir.

    Amacımız işlevselliği ve fonksiyonelliği ön planda tutarak; müşterilerimizin yaşam kalitelerini, ekonomik ve teknik verileri ön planda tutarak müşterilerimize estetik alanlar sunmaktır. Mimari  tasarımlarımız, yapıların fiziksel çevreye uygun gabari ve ölçülerde tasarlamayı , çevre içinde kendini vurgularkan çevresine rahatsızlık vermemeyi ön planda tutmaktadır. Tasarım ve uygulama hizmetlerindeki uzmanlaşmış firmaların çatımız altında hizmetlerini sürdürmeleri, tasarım ve uygulama kalitemizi arttırmaktadır.

    Tasarım stüdyomuz iç mekan tasarımlarını mimari proje ile ortak yürüterek istenilen hedeflere en doğru çözümlerin ortaya çıkması ile kurumsal ve bireysel müşterilerine hizmet vermektedir. Tasarımların fonksiyonel , yüksek kalitede, ilham verici özgün ve öncü projeler olması herzaman önem teşkil etmektedir.Tüm Projeler için Mimari, İç Mimari, İnşai, Mekanik ve Elektrik konularında  son derece yetenekli ekiplere sahip olup ,tasarım ve uygulama konusundaki yılların deneyimi ortaya koyulmaktadır.

    Hizmetler
    tasarım uygulama iç mimari Mimari Proje
    Hizmet alanları
    Ahşap Mobilyalar iç mimarlık dekorasyon Mimari Proje Uygulamaları istanbul
    Adres
    HASANPAŞA MAH. UZUNÇAYIRYOLU CAD. KADIKÖY YAPI İŞ MERKEZİ A2 BLOK D:22
    34730 Istanbul
    Türkiye
    +90-5443185302 www.2emimarlik.com
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