Ahtapot Yapı Malzemeleri

Yapı Kimyasalları ve Tutkal başta olmak üzere mobilya ve inşaat sektörüne hitab eden ürünleri internet üzerinden sipariş edebilir. Ödemelerinizi Aras Kargo ile kapıda yapabilirsiniz.
- Hizmetler
- inşaat sektörü ve Mobilya Sektörü
- Hizmet alanları
- Tutkal
- Yapı Kimyasalları
- Vida
- Hırdavat
- İş Eldiveni
- Ceresit Ürünler
- Hızlı Yapıştırıcı
- Deniz Tutkalı
- Hepsini göster: 8 hizmet alanı
- Adres
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Altınşehir Mahallesi, Adile Sultan Sokak, No:34 Ümraniye
34400 İstanbul
Türkiye
+90-5397118095 www.ahtapotyapi.com