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Ahtapot Yapı Malzemeleri
İnşaat Malzemeleri İstanbul
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Değerlendirmeler (1)
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    • Yapı Kimyasalları ve Tutkal başta olmak üzere mobilya ve inşaat sektörüne hitab eden ürünleri internet üzerinden sipariş edebilir. Ödemelerinizi Aras Kargo ile kapıda yapabilirsiniz.

    Hizmetler
    inşaat sektörü ve Mobilya Sektörü
    Hizmet alanları
    • Tutkal
    • Yapı Kimyasalları
    • Vida
    • Hırdavat
    • İş Eldiveni
    • Ceresit Ürünler
    • Hızlı Yapıştırıcı
    • Deniz Tutkalı
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Altınşehir Mahallesi, Adile Sultan Sokak, No:34 Ümraniye
    34400 İstanbul
    Türkiye
    +90-5397118095 www.ahtapotyapi.com

    Değerlendirmeler

    Hacı Şahin
    1 yıldan fazla önce
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