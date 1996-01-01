İREM ELEKTRİK DIŞ TİC LTD ŞTİ

REM ELEKTRİK; İstanbul Karaköy’ de, 1996 yılında aydınlatma sektöründe, bir aile şirketi olarak faaliyetine başlamış olup, İstanbul Trakya Serbest Bölgesi’ nde, aynı sektörde ve aynı grup şirketlerinden olan, HOROZ Electric markası ile ithalat ve ihracat yapan Horozk Elektrik ve Elektronik Tic. Koll. Şti.’ nin yurtiçi bölge distribütörlüğünü yapmaktadır.

İREM ELEKTRİK, yurtiçinde sektörün istikrarlı ve sürekli büyüyen firmalarından biri olmayı başarmıştır ve ulaşmış olduğu bu başarının arkasında müşteri odaklı ve verimliliği hedefleyen yaklaşımları yer almaktadır. Hizmetlerini her zaman şeffaflık ve karşılıklı güveni temel alarak sunmaktadır. Hedefi, mevcut birikimlerinin bir ürünü olarak, dünya çapındaki elektrik teknolojilerine hızla uyum sağlamaya, kendi sektöründeki değişimlerin öncüsü olmaya ve topluma da her zaman faydalı olacak şekilde yurttaşlık bilinci ile beraber gelişimini sürdürmeye devam etmektir.