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İREM ELEKTRİK DIŞ TİC LTD ŞTİ
Aydınlatmalar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

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    • İrem Elektrik, İREM ELEKTRİK DIŞ TİC LTD ŞTİ İREM ELEKTRİK DIŞ TİC LTD ŞTİ BahçeIşıklandırma
    İrem Elektrik, İREM ELEKTRİK DIŞ TİC LTD ŞTİ İREM ELEKTRİK DIŞ TİC LTD ŞTİ Akdeniz Bahçe
    İrem Elektrik, İREM ELEKTRİK DIŞ TİC LTD ŞTİ İREM ELEKTRİK DIŞ TİC LTD ŞTİ BahçeIşıklandırma
    +3
    İrem Elektrik

    REM ELEKTRİK; İstanbul Karaköy’ de, 1996 yılında aydınlatma sektöründe, bir aile şirketi olarak faaliyetine başlamış olup, İstanbul Trakya Serbest Bölgesi’ nde, aynı sektörde ve aynı grup şirketlerinden olan, HOROZ Electric markası ile ithalat ve ihracat yapan Horozk Elektrik ve Elektronik Tic. Koll. Şti.’ nin yurtiçi bölge distribütörlüğünü yapmaktadır.

    İREM ELEKTRİK, yurtiçinde sektörün istikrarlı ve sürekli büyüyen firmalarından biri olmayı başarmıştır ve ulaşmış olduğu bu başarının arkasında müşteri odaklı ve verimliliği hedefleyen yaklaşımları yer almaktadır. Hizmetlerini her zaman şeffaflık ve karşılıklı güveni temel alarak sunmaktadır. Hedefi, mevcut birikimlerinin bir ürünü olarak, dünya çapındaki elektrik teknolojilerine hızla uyum sağlamaya, kendi sektöründeki değişimlerin öncüsü olmaya ve topluma da her zaman faydalı olacak şekilde yurttaşlık bilinci ile beraber gelişimini sürdürmeye devam etmektir.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Büyükhendek cd. No:24/B Karaköy
    34420 Istanbul
    Türkiye
    +90902122920672 www.iremelektrik.com

    Değerlendirmeler

    Kaan Sendur
    Depo Personeli diye iş ilanı açıp sigortasız 10 15 gün deneyip yaptırmadıkları iş yok depoyla alakanız yok yaya kuryelik yapıyorsunuz..
    3 ay önce
    Teknoloji Danışmanı
    Projem için firma sahibi çok yardimci oldu. Benim için telefonlar açip araştirma yapti. Kendisine e27 led lambalar için teşekkur ediyorum. İsimi gorduler ve en kisa surede yeniden ziyaret edeceğim. Fiyatta da yardimci oldular.
    4 ay önce
    Zeynel Abidin Öztürk
    Güler yüzlü ve uygun fiyatlar
    neredeyse 3 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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