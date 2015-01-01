Port-A Mimarlık

Port-A; Proje Organizasyon Tasarım Atölyesi, çözüm odaklı bir mimari ofis olarak 2015 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kentsel tasarım, mimari projelendirme, iç mimari projelendirme ve iç mimari uygulama alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Port-A, işverenleri için en çağdaş teknikleri kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Tek bir mekan tasarımından, binanın bütününe, kentsel dönüşümden büyük ölçekli planlama projelerine kadar uzanan mimari tasarım hizmetleri sunmaktadır. Port-A; Bünyesinde deneyimli proje ekibinin yanı sıra donanımlı uygulama ekiplerini de barındıran kadrosu ile tasarım aşamasından anahtar teslim uygulamasına kadar hizmet vermektedir.