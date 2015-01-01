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Port-A Mimarlık
Mimarlar İstanbul
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    • Port-A; Proje Organizasyon Tasarım Atölyesi, çözüm odaklı bir mimari ofis olarak 2015 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kentsel tasarım, mimari projelendirme, iç mimari projelendirme ve iç mimari uygulama alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. 

    Port-A, işverenleri için en çağdaş teknikleri kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Tek bir mekan tasarımından, binanın bütününe, kentsel dönüşümden büyük ölçekli planlama projelerine kadar uzanan mimari tasarım hizmetleri sunmaktadır. Port-A; Bünyesinde deneyimli proje ekibinin yanı sıra donanımlı uygulama ekiplerini de barındıran kadrosu ile tasarım aşamasından anahtar teslim uygulamasına kadar hizmet vermektedir.

    Hizmetler
    • Mimari Konsept Proje
    • İç Mimari Konsept Proje
    • 3D Modelleme
    • Kentsel Tasarım
    • Mimari Uygulama Proje
    • İç Mimari Uygulama Proje
    • 3D Maket
    • Kentsel Dönüşüm Danışmanlık
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    34840 İstanbul
    Türkiye
    port-a.com.tr
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