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CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 19Projeler (19) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Tavacı Recep Usta I, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Bahçe
    Tavacı Recep Usta I, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Bahçe
    Tavacı Recep Usta I, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
    +7
    Tavacı Recep Usta I
    Tavacı Recep Usta II, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
    Tavacı Recep Usta II, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
    Tavacı Recep Usta II, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
    +8
    Tavacı Recep Usta II
    Taç Mahal Düğün Sarayı, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
    Taç Mahal Düğün Sarayı, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
    Taç Mahal Düğün Sarayı, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
    +6
    Taç Mahal Düğün Sarayı
    Ottoman Taksim Square Otel, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
    Ottoman Taksim Square Otel, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
    Ottoman Taksim Square Otel, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
    +2
    Ottoman Taksim Square Otel
    O.S. Çalışma Ofisi, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
    O.S. Çalışma Ofisi, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
    O.S. Çalışma Ofisi, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
    +6
    O.S. Çalışma Ofisi
    Neolife Spor Merkezi, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
    Neolife Spor Merkezi, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Giyinme Odası
    Neolife Spor Merkezi, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
    +16
    Neolife Spor Merkezi
    Hepsini göster: 19 proje

    Yurtiçi ve yurtdışında mimarlık, dekorasyon, inşaat ve taahhüt işleri yapan firmamız; gerçekleştirdiği işlerdeki yaratıcılığı, estetik anlayışı uygulama organizasyonundaki  beceri ve sürati ile, çok sayıda övgü dolu teşekkürler almıştır.  22  yıllık birikimde AVM, restoranlar, akıllı binalar, konutlar, iş merkezleri ve sinemalar başta olmak üzere tasarlanmış bir çok sosyal mekana imzamızı atmış bulunmaktayız. Bu süreç içerisinde attığımız her adımda net, kararlı, karakterli olan tasarımlar yapmaya özen gösterdik, göstereceğiz… 

    Saygılarımızla

    Hizmetler
    • İç mekan tasarımı ve uygulaması
    • Mimari Proje Hizmetleri
    Hizmet alanları
    • restaurant dekorasyon
    • ofis dekorasyonu;
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • İçmimari
    • Mimari
    • otel dekorasyonu
    • konut dekorasyonu
    • istanbul
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Şirket ödülleri
    • *International Property Awards Interior Design  2013-2014 / Leisure Interior Turkey / Highly Commended                                        Proje adı: Balikcikoy
    • *STC_Kazaktransoil Astana Poliklinik Binası 2002 –  Asthana / Kazaki̇stan
    • (Proje yarışmasında jüri tarafından uygulanmasına karar verilen avan proje çalışması.)
    •  *P/O Chimvolokna v.s.v.company 1996 – Mogilev / Beyaz Rusya
    • (Uluslararası dekorasyon proje yarışması firmamız tarafından kazanılmış ve uygulaması gerçekleştirilmiştir.)
    Adres
    Fener Kalamış caddesi Korfez apt. no :17/6 kalamış-Kadıköy
    34726 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163684226 www.comimarlik.com
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