CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Yurtiçi ve yurtdışında mimarlık, dekorasyon, inşaat ve taahhüt işleri yapan firmamız; gerçekleştirdiği işlerdeki yaratıcılığı, estetik anlayışı uygulama organizasyonundaki beceri ve sürati ile, çok sayıda övgü dolu teşekkürler almıştır. 22 yıllık birikimde AVM, restoranlar, akıllı binalar, konutlar, iş merkezleri ve sinemalar başta olmak üzere tasarlanmış bir çok sosyal mekana imzamızı atmış bulunmaktayız. Bu süreç içerisinde attığımız her adımda net, kararlı, karakterli olan tasarımlar yapmaya özen gösterdik, göstereceğiz…
Saygılarımızla
- Hizmetler
- İç mekan tasarımı ve uygulaması
- Mimari Proje Hizmetleri
- Hizmet alanları
- restaurant dekorasyon
- ofis dekorasyonu;
- Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
- İçmimari
- Mimari
- otel dekorasyonu
- konut dekorasyonu
- istanbul
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- Şirket ödülleri
- *International Property Awards Interior Design 2013-2014 / Leisure Interior Turkey / Highly Commended Proje adı: Balikcikoy
- *STC_Kazaktransoil Astana Poliklinik Binası 2002 – Asthana / Kazaki̇stan
- (Proje yarışmasında jüri tarafından uygulanmasına karar verilen avan proje çalışması.)
- *P/O Chimvolokna v.s.v.company 1996 – Mogilev / Beyaz Rusya
- (Uluslararası dekorasyon proje yarışması firmamız tarafından kazanılmış ve uygulaması gerçekleştirilmiştir.)
- Adres
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Fener Kalamış caddesi Korfez apt. no :17/6 kalamış-Kadıköy
34726 İstanbul
Türkiye
+90-2163684226 www.comimarlik.com