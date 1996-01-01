CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Yurtiçi ve yurtdışında mimarlık, dekorasyon, inşaat ve taahhüt işleri yapan firmamız; gerçekleştirdiği işlerdeki yaratıcılığı, estetik anlayışı uygulama organizasyonundaki beceri ve sürati ile, çok sayıda övgü dolu teşekkürler almıştır. 22 yıllık birikimde AVM, restoranlar, akıllı binalar, konutlar, iş merkezleri ve sinemalar başta olmak üzere tasarlanmış bir çok sosyal mekana imzamızı atmış bulunmaktayız. Bu süreç içerisinde attığımız her adımda net, kararlı, karakterli olan tasarımlar yapmaya özen gösterdik, göstereceğiz…

Saygılarımızla