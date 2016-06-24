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Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
Bahçe Ürünleri İstanbul
Genel Bakış 8Projeler (8) 6Yeni Fikirler (6)
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Projeler

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    • AYDOĞAN İNŞAAT-GÖZTEPE, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Modern Bahçe
    AYDOĞAN İNŞAAT-GÖZTEPE, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Modern Bahçe
    AYDOĞAN İNŞAAT-GÖZTEPE, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Modern Bahçe
    +4
    AYDOĞAN İNŞAAT-GÖZTEPE
    Yeshill sitesi/ Kemerburgaz, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
    Yeshill sitesi/ Kemerburgaz, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
    Yeshill sitesi/ Kemerburgaz, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
    +5
    Yeshill sitesi/ Kemerburgaz
    Fenerbahçe Aydoğanpark, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
    Fenerbahçe Aydoğanpark, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
    Fenerbahçe Aydoğanpark, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
    +2
    Fenerbahçe Aydoğanpark
    Caddepark Erenköy, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
    Caddepark Erenköy, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
    Caddepark Erenköy, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
    +6
    Caddepark Erenköy
    Villa bahçeleri 2, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Klasik Bahçe
    Villa bahçeleri 2, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Klasik Bahçe
    Villa bahçeleri 2, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Klasik Bahçe
    +4
    Villa bahçeleri 2
    Arkeon evlerinde bir bahçe, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
    Arkeon evlerinde bir bahçe, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
    Arkeon evlerinde bir bahçe, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
    +2
    Arkeon evlerinde bir bahçe
    Hepsini göster: 8 proje

    Firmamız 1994 yılında Yalova'da, önce Anemon Çiçekçilik Fidancılık adı altında kurulmuştur.  Ana faaliyeti dış mekân süs bitkileri üretimi olan firmamız, yürüttüğü peyzaj proje ve uygulama konularına daha fazla eğilerek, bu alanlarda faaliyet gösterme kararı ile, 2005 yılında Bahçevilla Peyzaj Tasarım ve Uygulama adı altında İstanbul Kavacık' ta çalışmalarına başlamıştır.Kurulduğumuz yıldan bu güne en iyi çözümü içeren yüksek kaliteli projeler üretmek için çalışıyoruz. Villa, site, fabrika bahçesi gibi değişen boyutlardaki bahçelerde yaratıcı fikirler ve sürdürülebilir peyzaj ilkeleriyle hazırlanmış projelerimizle, müşterilerimize dış mekânda yaşam alanları oluşturuyoruz. Projelerimizin temel özellikleri müşterilerimizin istek ve zevklerine hitap etmesi, modern yaşama uygun olmasıdır.  Konusunda profesyonel bir firma olarak müşterilerimizle kurduğumuz iyi ilişkilerin verdiğimiz hizmetler kadar önemli olduğunu düşünüyoruz.

    Hizmetler
    • HİZMETLERİMİZ; Peyzaj proje hizmetleri; -Avan proje
    • -Yapısal ve Bitkisel Peyzaj projesi
    • -3 boyutlu tasarım
    • -Drenaj projesi
    • -Otomatik sulama projesi
    • -Bahçe aydınlatma projesi
    • Peyzaj uygulama hizmetleri; -Sert zemin uygulamaları
    • -Deck uygulamaları
    • -Granit duvar
    • travers duvar uygulamaları
    • -Yumuşak peyzaj uygulamaları
    • -Drenaj uygulamaları
    • -Otomatik bahçe sulaması uygulamaları
    • -Bahçe aydınlatma uygulamaları
    • -Toprak temini
    • -Bitkisel malzeme temini
    • -Çim alan uygulamaları
    • Hepsini göster: 17 hizme
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Kirazlidere Mah. Gumus sk. Park verde Sitesi A3-1 d:15
    34760 İstanbul
    Türkiye
    +90-5324768537 http://www.bahcevillapeyzaj.com
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