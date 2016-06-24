Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama

Firmamız 1994 yılında Yalova'da, önce Anemon Çiçekçilik Fidancılık adı altında kurulmuştur. Ana faaliyeti dış mekân süs bitkileri üretimi olan firmamız, yürüttüğü peyzaj proje ve uygulama konularına daha fazla eğilerek, bu alanlarda faaliyet gösterme kararı ile, 2005 yılında Bahçevilla Peyzaj Tasarım ve Uygulama adı altında İstanbul Kavacık' ta çalışmalarına başlamıştır.Kurulduğumuz yıldan bu güne en iyi çözümü içeren yüksek kaliteli projeler üretmek için çalışıyoruz. Villa, site, fabrika bahçesi gibi değişen boyutlardaki bahçelerde yaratıcı fikirler ve sürdürülebilir peyzaj ilkeleriyle hazırlanmış projelerimizle, müşterilerimize dış mekânda yaşam alanları oluşturuyoruz. Projelerimizin temel özellikleri müşterilerimizin istek ve zevklerine hitap etmesi, modern yaşama uygun olmasıdır. Konusunda profesyonel bir firma olarak müşterilerimizle kurduğumuz iyi ilişkilerin verdiğimiz hizmetler kadar önemli olduğunu düşünüyoruz.