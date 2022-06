Firmamız 1986 yılında Peyzaj Mimarlığı alanında çalışmalarına başlamıştır. 1991 yılında Palmiye Peyzaj Mimarlığı Ltd. Şti. adı ile çalışma alanlarını genişletmiştir. Bugün özgürce hayal etmek, hayalleri özgün tasarımlara dönüştürmek ve tasarımları hayata geçirmek bizim için son derece kolay ve heyecan vericidir. Tasarımlarımız ve çalışmalarımız her zaman kendi içerisinde hiç bitmeyen bir yarış halindedir. Proje, uygulama, yapay kaya tasarımı ve imalatı, çeşitli malzeme temini, uygulaması, danışmanlık konularında özgün çalışmalar yaparak bugünkü haklı konumuna ulaşmıştır.

1994 yılından beri Tülay Tosun tasarımlarında kullandığı beton yapay kaya sistemlerinin imalatı ile ilgilenmiş, bu ürünlerle birçok eser ortaya çıkarmıştır. Yerinde yapılan Beton Yapay Kayalar tekniği, dokusu, izolasyonu, imalat güçlüğü, dayanım süresinin çok fazla olmaması nedeni ile kendi ürününü geliştirmiş ve 2000 yılında ARGE çalışmalarına başladığı, bugün patentini aldığı ürünleri olan ''GFRP PANEL YAPAY KAYA'' ları ortaya çıkarmıştır. GFRP Panel Yapay Kaya sistemleri patentli ürünümüzdür, atölye imalatlarımız ''Palmart'' markası olarak tescillenmiştir. Şirket markamız Palmiye Peyzaj Mimarlık, tasarım markamız Tülay Tosun'dur.Bununla birlikte Kanada malı ''Palmex'' yapay saz çatı örtüsü Türkiye distribütörüyüz.

Tasarım stüdyomuzda profesyonel çalışmalarımız için Mimar, Peyzaj Mimarı, Tekniker kadrosunda bulunan genç, dinamik bir ekibimiz çalışmaktadır. Şirketimiz sadece Türkiye değil yurtdışında da projelere imza atmıştır. Yunanistan, Libya, Mısır gibi çeşitli dünya ülkelerinde biten ve devam eden projelerle adını duyurmaya devam etmektedir.

Tasarım ofisimiz haftanın mesai saatlerinde açıktır ama tasarımlarımız Tülay Tosun ile 24 saat devam eder.

Our company has started to work in the field of Landscape Architecture in 1986. In 1991 she expanded their workspaces with the name Palmiye Landscape Architecture Ltd.Co. Today, freely to imagine, to realize the dreams and designs, into the authentic design, is for us extremely easy and exciting. Our designs and our crew is always in a never-ending race in itself. The company reached today justify to its incredible place in market because of her original studies in projects, applications, designs and manufactures of artificial rocks, a variety of materials supplies, implementations and consulting.

Since 1994 dealt Tulay Tosun, the concrete used in the design of artificial rock systems revealed many works of art with the production of these products. Because of the lack of strength due to a lot of time, texture, insulation and manufacturing difficulties of Artificial Rocks Concrete-site technique, she began to work to research her own product and developed in 2000 the “GFRP PANEL ARTIFICIAL ROCKS”, and today’s patented product is revealed. GFRP panel artificial rock system is our own product, which is patented and Palmart is a registered trademark which is our own workshop productions. The company brand is “Palmiye Peyzaj Mimarlık”, design brand “Tulay Tosun” and our products are registered as “Palmart”. We are the distributor in Turkey of Canadian "Palmex " goods and artificial palm leaves.

We have in our design studio a squad of young Architect, Landscape Architect, Technician, dynamic team working for our professional works. Our company works not only in Turkey, also had projects abroad. The company continues to make a name with ending and ongoing projects in Greece, Libya, Egypt and various countries of the world.