Biyopeyzaj Bitki Bakım ve Peyzaj Hizmetleri

Şirketimiz, peyzaj ve halk sağlığı alanlarında kullanılan ilaçların ( pestisit ve biyosidal ürün ), hastalık- zararlı -yabancı ot-haşere ve kemirgenlerin direnç kazanmalarını önlemek , doğal dengeyi ( ekosistem) korumak amacıyla %100 değil % 75 etkili olması gerçeğinden yola çıkmaktadır.Dünyanın sadece insanların yaşadığı bir dünya değil tüm canlıların da dengede yaşayabileceği bir yer olması gerektiğinin bilinciyle Leed kriterleri çerçevesinde sürdürülebilir peyzaj, bitki bakımı , çevre ve halk sağlığı hizmeti vermektedir.

Ülkemizde son yıllarda kurumsallaşan ve profesyonel olarak hizmetler verilmeye başlanan Peyzaj sektöründe Biyo peyzaj olarak temel amacımız bitki bakımı ve hastalıkları ile mücadele eden ‘’Bahçıvan‘’ ünvanı ile anılan bakım personellerini, sizlere daha kaliteli hizmetler verebilmek adına peyzaj mimarlığının yapısal tasarım becerileri ve ziraat mühendisliğin bilimsel ilkelerini kullanarak, ‘’ Bitki Bakım Teknisyenleri’’ olarak geliştirmekte ve yetiştirmekteyiz.