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Biyopeyzaj Bitki Bakım ve Peyzaj Hizmetleri
Peyzaj Tasarımcıları İstanbul
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    • Şirketimiz, peyzaj ve halk sağlığı alanlarında kullanılan ilaçların ( pestisit ve biyosidal ürün ), hastalık- zararlı -yabancı ot-haşere ve kemirgenlerin direnç kazanmalarını önlemek , doğal dengeyi ( ekosistem) korumak amacıyla %100 değil % 75 etkili olması gerçeğinden yola çıkmaktadır.Dünyanın sadece insanların yaşadığı bir dünya değil tüm canlıların da dengede yaşayabileceği bir yer olması gerektiğinin bilinciyle Leed kriterleri çerçevesinde sürdürülebilir peyzaj, bitki bakımı , çevre ve halk sağlığı hizmeti vermektedir.

    Ülkemizde son yıllarda kurumsallaşan ve profesyonel olarak hizmetler verilmeye başlanan Peyzaj sektöründe Biyo peyzaj olarak temel amacımız bitki bakımı ve hastalıkları ile mücadele eden ‘’Bahçıvan‘’ ünvanı ile anılan bakım personellerini, sizlere daha kaliteli hizmetler verebilmek adına peyzaj mimarlığının yapısal tasarım becerileri ve ziraat mühendisliğin bilimsel ilkelerini kullanarak, ‘’ Bitki Bakım Teknisyenleri’’ olarak geliştirmekte ve yetiştirmekteyiz.

    Hizmetler
    Peyzaj Tasarım – Uygulama – Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele – Dikey Bahçe
    Hizmet alanları
    peyzaj, bahçe, ve istanbul
    Adres
    Koşuyolu mahallesi no:50
    34567 İstanbul
    Türkiye
    +90-216291333 www.biyopeyzaj.com
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