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Helis Grafik
3D Görselleştirme Sakarya
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Projeler

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    • Amazon Wooden - Medyan, Helis Grafik Helis Grafik Ticari alanlar
    Amazon Wooden - Medyan, Helis Grafik Helis Grafik Ticari alanlar
    Amazon Wooden - Medyan, Helis Grafik Helis Grafik Ticari alanlar
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    Amazon Wooden - Medyan

    Tasarım görselleştirme fikrinin 3d programlarla yeni bir boyut kazandığı ilk zamanlarda bu hizmeti vermeye başladık. Tecrübeliyiz, heyecanlıyız. Bir tasarımı ortaya çıkarmaktaki heyecanımız sizlere en iyisini sunmak için bizlere gayret veriyor. Mutlaka görüşmeliyiz...

    Hizmetler
    • 3D tasarım görselleştirme
    • Mimari ve endüstriyel 3d animasyonlar
    • Ürün resimleri ve videoları
    • katalog ve broşür tasarımları
    • web tasarımı
    • firma görsel kimlik tasarımı
    • kısaca firmanın görsel tüm ihtiyaçları.
    Hizmet alanları
    • Görsel Tasarım
    • Mimari Tanıtım Fotoğrafı
    • endüstriyel yapılar
    • katalalog tasarımı
    • animasyon
    • ürün görsel çizimi
    • Sakarya
    Adres
    İstiklal Mah. Çark Sanayi Caddesi No:7/1 SERDİVAN
    54000 Sakarya
    Türkiye
    +90-5337260770 www.ortakfikir.com
    Yasal mülkiyet

    Tüm görsel çalışmalarımız ortakfikir markamız altında yasalarla korunmaktadır.

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