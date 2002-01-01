Praxis Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım

PRAXIS peyzajın farklı hallerini, mimarlıkla ilişkilerini araştıran ve işleyen bir tasarım ofisidir. 2013’te Enise Burcu Derinboğaz tarafından kurulan ofis bu kapsamda peyzaj mimarlığı projelendirme ve danışmanlığı, kentsel tasarım ve masterplan, kırsal alan ve sulak alan yönetimi konularında hizmet vermektedir.

1984 yılında İstanbul’da doğdu. Peyzaj mimarlığı lisansını İTÜ’de, yüksek lisansını ETH Zürih’te Peyzaj Mimarlığında İleri Teknolojiler programında tamamladı. 2002-2003 yıllarında Tokyo’da, 2006-2007 yılları arasında Viyana’da eğitim gördü. Eğitimi sırasında mimarlık dergilerinde editörlük, yüksek lisans döneminde ETH Zürih’te asistanlık yaptı. 2005’ten itibaren bahçe tasarımından masterplan’a uzanan farklı ölçeklerde projelerde yer aldı. Ödül aldığı yarışmalar arasında Ödemiş Kent Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması 1. ödül; Çeşme Merkez Sahil Düzenlemesi 3. ödül; Kurbağalıdere Vadisi Fikir Projesi Yarışması 1. (eşdeğer) ödül; Çerkeş LSV Doğal Yaşam Merkezi Mansiyon ödülü; Taşınacak olan Eskişehir Atatürk Stadyumu Alanında Yeni Fikirler Yarışması 1. (eşdeğer) ödül yer almaktadır. 2013 yılında yarışma başarılarından ötürü TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından Ulusal Başarı Ödülü’ne layık görüldü. 2013’ten beri kurucusu olduğu Praxis’te peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım alanlarında farklı ölçeklerde çalışmalarını sürdürüyor.