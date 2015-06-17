Taha Koltuk Tasarım

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Oturma odalarındaki en önemli mobilyaların başında tabi ki koltuklar gelir. Bir çok mobilya seçeneği arasında köşe takımları salon dekorasyonları için genellikle en uygun seçimlerin başında gelir.
Küçük evler için mobilya seçiminde en çok önerdiğimiz koltuk takımı köşe koltuklar. Derli toplu yapıları ve mekanı iyi kullanan, ölü alan bırakmayan tasarımları ile küçük evlerde dahi ferah bir oturma odası yaratabilen köşe koltuk…
Eğer mekânınız buna uygunsa, oturma odası döşerken ya da yeniden düzenlerken göz önünde bulundurmanız gereken seçeneklerden biri de köşe takımlarıdır. Köşe takımları mekâna belli bir samimiyet kattıkları gibi, özellikle dar ya da…