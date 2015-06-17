Taha Koltuk Tasarım

Eviniz için size ilham verecek 8 köşe takımı

Eğer mekânınız buna uygunsa, oturma odası döşerken ya da yeniden düzenlerken göz önünde bulundurmanız gereken seçeneklerden biri de köşe takımlarıdır. Köşe takımları mekâna belli bir samimiyet kattıkları gibi, özellikle dar ya da…

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