EMG Mimarlik Muhendislik Proje Çanakkale 0 286 222 01 77

Çanakkale İlinde kurulu mimarlık mühendislik iç mimarlık proje inşaat ve restorasyon şirketimiz 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de hizmet vermektedir. Bir aile şirketi olup teknik kadrosunu güçlendirerek tasarım yaşamına ışık tutmaktadır. Geleceğe güvenli yapılar sunmak ve yaşanabilir huzurlu mekanlar yaratma hedefini benimsemiştir.
- Hizmetler
- Proje
- inşaat
- Mimarlık
- Mühendislik
- Restorasyon
- tasarım
- Hizmet alanları
- Proje ve Çanakkale
- Şirket ödülleri
- Ankara Gençlik Merkezi Projesi ile TRSteel tasarım ödülü.
- Adres
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Fevzipaşa Mah. 1. Büyük Camii Sok. Akten İş Merkezi No:4 D:6
17100 Çanakkale
Türkiye
+90-5437955550