EMG Mimarlik Muhendislik Proje Çanakkale 0 286 222 01 77

Çanakkale'de muhteşem bir malikane

Kuzey Ege'nin sakin ve kendi halinde bir kenti olarak bilinen Çanakkale, pek çok kişinin zihninde genellikle Çanakkale Boğazı ve şehitlik gibi belli başlı imgelerle yer etmiştir. Oysa Çanakkale bunlardan çok daha fazlasıdır.

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