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Genç Mobilya Dekorasyon
Mobilya & Aksesuarlar Zeytinburnu/Istanbul
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Değerlendirmeler (9)
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    • Üretim hayatına 1982 yılında başlayan GENÇ MOBİLYA DEKORASYON uygun fiyata yaptığı kişiye özel tasarım ve sınırsız model seçenekleriyle rakiplerinden bir adım önde olmayı başarmıştır. Aracısız olarak direkt imalattan halka satış politikasını benimseyen ve en iyi reklamın müşteri memnuniyeti olduğuna inanan GENÇ MOBİLYA DEKORASYON, satış sonrasında da destek ve servis hizmetini sürdürmektedir. Dilediğiniz renk ve modellerde üretilen ürünlerimizle ev ve iş yerlerinizde farkı yaşamak için ürünlerimizi inceleyebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    Hizmetler
    modüler ev mobilyası imalatı
    Adres
    42/4 sk. no 10
    34060 Zeytinburnu/Istanbul
    Türkiye
    +90-2126642833 www.gencmobilyadekorasyon.com

    Değerlendirmeler

    Serkan Tamsoker
    Çok iyi ustalar, güvenle hizmet alinabilir.
    yaklaşık 1 ay önce
    oguz kaan
    Kaliteli işçilik istedipiniz gibi yapıyorlar. 1 puanı patronun suratsız olmasından kırdım, biraz insan ilişkileri öğrense iyi olur
    7 ay önce
    emre yeşilyurt
    Ranza modelleriniz çok güzel istediğimiz renk ve ölçülerde yaptırabiliyomuyuz nerelere teslimat yapıyosunuz
    6 yıldan fazla önce
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