1987 yılında Faaliyete geçen ve bir SANAT ÜRETİM MERKEZİ Olarak faliyet Gösteren Atölyelerimiz. Profesyonel Uzmanlık Gerektiren TASARIM,RESTORASYON,ÜRETİM,VE UYGULAMA olarak GELENEKSEL. TÜRK ve EL. SANATLARIMIZ daki Bir Çok Alanda Tanınmış ve Konusunun Uzman'ı SANATÇI Hocalar Nezaretinde Otel.Motel,Saray.Köşk,Kasr.Medrese,Cami,Özel ve Kurumsal Birçok Projelerde Yer Almaya Devam Etmektedir.

Mozart Sanat Faaliyet Alanı:

RESTORASYON-KALEMİŞİ-MOZAİK-DUVAR RESMİ-ALTIN VARAK-MARKÜTERİ-SEDEF KAKMA-AÇIK VE KAPALI HAVUZ-SPA-TÜRK HAMAMI-VİTRAY-MİNYATÜR-HAT-TEZHİP-İZNİK ÇİNİ-KLASİK CİLT DERİ RESTORASYON VE EL YAZMALARI PATOLOJİ-ANTİKA OBJE RESTORASYON-ÖZEL OBJE ÜRETİMİ.. Herbiri İlgili Olduğu Kendi Sanat Alanında Ayrı Bir Değer Olan Birçok SANAT'çı Hocalarımızın Birleştiği Çok Gruplu Bir Sanat Üretim Merkezidir.