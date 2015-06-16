(Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım Atölyesi) #gokmentoy 2007 Yılında ahşap oyuncaklar ile başlayan hikayemiz 2015 yılında ahşap oyuncakların yanına farklı, özel ve yeni ahşap tasarımların eklenmesiyle devam ediyor.
- Hizmetler
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- Ahşap Tasarımlar
- Ahşap Raf Üniteleri
- Ahşap Kitap Dayanakları
- Ahşap Kolye ve Takılar
- Ahşap Kutular
- Hizmet alanları
- ÇOCUK OYUN GRUBU
- tasarım
- Ahşaptan Ürünler
- Bursa
- Adres
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Yenibağlar Mah. Hakimiyet Cad. No:98 Osmangazi/BURSA
16160 Bursa
Türkiye
+90-5062849119 www.gokmentoy.com