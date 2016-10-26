Kuloğlu Orman Ürünleri 1987 yılında KULOĞLU TİCARET ünvanıyla Ahmet Kuloğlu tarafından kurulmuştur. İlk yıllarda rabıta, lambri, sunta, mdf ve mobilya malzemeleri satışı ağırlıklı çalışmalarını sürdürmüştür.
Son zamanlarda ise tamamıyla lambri, rabıta, parke satış-montajı yapmaktadır. Özellikle ahşap ev yapımıyla anahtar teslim işlere de yönelmiştir. Firmamız; sektörde kalıcı olabilmek için kalite ve müşteri memnuniyetini hedef edinmiştir. Teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin de yakından takipçisi olup çalışmaya devam etmektedir.
- Hizmet alanları
- ahşap basamak
- ahşap
- ahşap boyama
- Ahşap ev
- ahşap davlumbaz
- ahşap kafeterya
- ahşap kaplama
- Ahşap Merdiven
- ahşap pergola
- ahşap taşıyıcılı merdiven
- Laminat Parke
- Masif Parke
- bungalov ev
- lambri döşeme
- deck döşeme
- deck kaplama
- ahşap dış cephe kaplama
- ahşap teras kaplama
- ahşap seperatör
- iroko
- iroko lambri
- ahşap garaj
- ahşap ev teras
- modern ahşap ev
- Ankara
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- Adres
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Sırma Sokak No:20/C Siteler
06000 Ankara
Türkiye
+90-3123512062 www.kulogluahsap.com