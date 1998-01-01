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HARUN DEKORASYON MİMARLIK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Duvar Kağıdı & Boyamaları Ankara
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    • Harun Dekorasyon, HARUN DEKORASYON MİMARLIK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. HARUN DEKORASYON MİMARLIK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
    Harun Dekorasyon

    HARUN DEKORASYON kurulduğu 1998 yılından bu yana , lider , kaliteli , yenilikçi ve fark yaratan ithal markaları bünyesinde bulundurmaktadır. Yaşam alanlarına hayat ve estetiği bir arada sunan duvar kağıdı ürünleri  ile dekorasyon sektöründe hizmet vermektedir. Harun Dekorasyon , bir markanın tüketici ile ilişkisi ölçüsünde var olduğuna inanarak , müşteri memnuniyetine ve beklentilerine  göre ürünlerini ve hizmetlerini  sürekli  yenileme stratejisiyle yola çıkmıştır.

    Duvar kağıdında trendleri belirleyen MARBURG WALLCOVERINGS ile 1998 yılından beri çalışmakta olan Harun Dekorasyon , 2013 yılında ise KHROMA markası ile distribütörlük anlaşması yaparak ,ürün yelpazesindeki yeniliklerde ilk adımı atmıştır. Türkiye duvar kağıdı sektöründe 500’e yakın bayiliğe sahip olan Harun Dekorasyon, pek çok  inşaat , otel , rezidans projelerinde başarı ile yer almıştır.   Harun Dekorasyon  için başarı , kurumsal değerlere dayanır. Rasyonel kararlarla gireceği pazarlardaki  payını her zaman büyütme amacında olan firmamız , çalışanlarına , müşterilerine , bayilerine ve çalıştığı markalara bir ekip gözüyle bakmaktadır. Harun Dekorasyonun kurumsal değerlerinin özünde insana saygı bulunmaktadır. Başarısının temelinde ise kaliteli ürün ve hizmet , sonuç odaklı çalışma ile direk ve açık iletişim gibi başlıca özellikler bulunmaktadır.

    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    İSTANBUL CAD. NO : 12 / A ULUS
    06030 Ankara
    Türkiye
    +90-3123110903 www.harundekorasyon.com
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