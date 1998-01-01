HARUN DEKORASYON MİMARLIK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

HARUN DEKORASYON kurulduğu 1998 yılından bu yana , lider , kaliteli , yenilikçi ve fark yaratan ithal markaları bünyesinde bulundurmaktadır. Yaşam alanlarına hayat ve estetiği bir arada sunan duvar kağıdı ürünleri ile dekorasyon sektöründe hizmet vermektedir. Harun Dekorasyon , bir markanın tüketici ile ilişkisi ölçüsünde var olduğuna inanarak , müşteri memnuniyetine ve beklentilerine göre ürünlerini ve hizmetlerini sürekli yenileme stratejisiyle yola çıkmıştır.

Duvar kağıdında trendleri belirleyen MARBURG WALLCOVERINGS ile 1998 yılından beri çalışmakta olan Harun Dekorasyon , 2013 yılında ise KHROMA markası ile distribütörlük anlaşması yaparak ,ürün yelpazesindeki yeniliklerde ilk adımı atmıştır. Türkiye duvar kağıdı sektöründe 500’e yakın bayiliğe sahip olan Harun Dekorasyon, pek çok inşaat , otel , rezidans projelerinde başarı ile yer almıştır. Harun Dekorasyon için başarı , kurumsal değerlere dayanır. Rasyonel kararlarla gireceği pazarlardaki payını her zaman büyütme amacında olan firmamız , çalışanlarına , müşterilerine , bayilerine ve çalıştığı markalara bir ekip gözüyle bakmaktadır. Harun Dekorasyonun kurumsal değerlerinin özünde insana saygı bulunmaktadır. Başarısının temelinde ise kaliteli ürün ve hizmet , sonuç odaklı çalışma ile direk ve açık iletişim gibi başlıca özellikler bulunmaktadır.