Zeycan Çetin Pacha Mama

Ev hediyesi ne olabilir? 41 fikir

Sevdiklerinize hediyeler almak istediğinizde sayısız alternatife sahipsiniz. Eğer yeni bir eve taşınmış bir arkadaşınıza veya yeni bir ev almış bir dostunuza ev hediyesi almak istiyorsanız çok şık ve hediye verdiğiniz kişiyi mutlu…

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