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Zeycan Çetin Pacha Mama
Mutfak & Banyo Aksamları İstanbul
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    • Kesme ve Doğrama-Et ve Peynir sunum/servis tahtaları Ağaç cinsleri Sipo-Sapelli-İreko-Amerikan Ceviz-Amerikan Meşe, Zeycan Çetin Pacha Mama Zeycan Çetin Pacha Mama MutfakMutfak Malzemeleri Masif Ahşap Ahşap rengi
    Kesme ve Doğrama-Et ve Peynir sunum/servis tahtaları Ağaç cinsleri Sipo-Sapelli-İreko-Amerikan Ceviz-Amerikan Meşe

    Pacha Mama markası ile ithal egzotik ağaçların fırın kurusu keresteleri kullanılarak üretilen küçük mobilyalar, ev aksesuarları, doğrama tahtaları, et ve peynir sunum/servis tahtaları gibi ürünlerin tasarımı imalatı ve satışı.

    Hizmetler
    Egzotik masif ağaçlardan tasarım ürünleri imalatı.
    Hizmet alanları
    • İndoor-outdoor mobilya ve aksesuarlar
    • istanbul
    Adres
    yUKARI DUDULLU MAHALLESİ Nato Yolu Caddesi Polat sokak No:3/A Ümraniye
    34775 İstanbul
    Türkiye
    +90-5321778506 www.pachamama.com.tr
    Yasal mülkiyet

    pacha mama markası ile pachamama.com.tr web sitesinin tüm hakları tarafıma aittir.

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