Zeycan Çetin Pacha Mama

Pacha Mama markası ile ithal egzotik ağaçların fırın kurusu keresteleri kullanılarak üretilen küçük mobilyalar, ev aksesuarları, doğrama tahtaları, et ve peynir sunum/servis tahtaları gibi ürünlerin tasarımı imalatı ve satışı.
- Hizmetler
- Egzotik masif ağaçlardan tasarım ürünleri imalatı.
- Hizmet alanları
- İndoor-outdoor mobilya ve aksesuarlar
- istanbul
- Adres
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yUKARI DUDULLU MAHALLESİ Nato Yolu Caddesi Polat sokak No:3/A Ümraniye
34775 İstanbul
Türkiye
+90-5321778506 www.pachamama.com.tr
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