Ahşabın doğallığı ile sağlıklı ve keyifli yaşam alanları oluşturmak başlica temel prensibimizdir.
Bu nedenle Wood Garden ailesi olarak bizler, uzun yıllardır sektörde edindiğimiz deneyimi, sizler için daha fonksiyonel ve mekanlarınızı özel kılan detayları yaratabilmek için kullanıyoruz.
Çok geniş tasarım ve ahşap seçenekleriyle Wood Garden her zevkle iletişim kurabilecek niteliklere sahiptir.
Amacımız; tasarımlarımızı, teknolojimizi ve iş gücümüzü; asla terk etmeyeceğimiz sürekli kalite odaklı amatör ruhumuzla birleştirerek dünyanın her yerindeki müşterilerimiz için üretmektir.
- Hizmetler
- İstenilen her model ve õlçüde; ahşap oda ve garaj kapıları
- mutfak ve banyo dekorasyon ürünleri
- bahçe dekorasyon
- kamelya ve havuz kenarı deck ürünleri.
- Hizmet alanları
- Yurt içi ve yurt dışı her noktaya hizmet verilmektedir.
- Adres
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Fatih Cad. No:32
34000 İstanbul
Türkiye
+90-5326109153 www.woodgarden.kim