Plano Mimarlık ve Teknoloji

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Evlerimizin girişinin ne kadar önemli olduğunu hiç düşündünüz mü? İster apartmanda, ister müstakil bir evde yaşıyor olun, kapıyı da kapsayan ön giriş bölgesi hem konuklarınızı hem de sizi karşılayan ilk alandır ve bu yüzden eviniz…
Bir evin ya da apartmanın dış görünüşünü ve tarzını belirleyen birkaç faktör var; mimari form, yükseklik ve genişlik, dış cephe renkleri… Dış cephe rengi, evinizin tüm karakterini değiştirebilecek kadar kuvvetli bir tasarım unsu…
Yeni bir eve sahip olmak ve istediğimiz gibi bir ev yaptırmak hepimizin bir hayalidir. Günümüzde tip projeler ile inşa edilen betonarme evler estetikten, zarafetten bir haber birer beton hapishane olarak üretildiği için farklı ev…