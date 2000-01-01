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yücel partners
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 16Projeler (16) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Villa Karaoğlanoğlu, yücel partners yücel partners Modern Evler
    Villa Karaoğlanoğlu, yücel partners yücel partners Modern Evler
    Villa Karaoğlanoğlu, yücel partners yücel partners Modern Evler
    +29
    Villa Karaoğlanoğlu
    Villa Nalçacı, yücel partners yücel partners Müstakil ev
    Villa Nalçacı, yücel partners yücel partners Kırsal Evler
    Villa Nalçacı, yücel partners yücel partners Kırsal Evler
    +4
    Villa Nalçacı
    Villa Bakıcı, yücel partners yücel partners Kırsal Evler
    Villa Bakıcı, yücel partners yücel partners Kırsal Evler
    Villa Bakıcı, yücel partners yücel partners Kırsal Evler
    +13
    Villa Bakıcı
    S&E Esnafoglu Evi, yücel partners yücel partners Modern Oturma Odası
    S&E Esnafoglu Evi, yücel partners yücel partners Modern Oturma Odası
    S&E Esnafoglu Evi, yücel partners yücel partners Modern Oturma Odası
    +15
    S&E Esnafoglu Evi
    Villa Eylül, yücel partners yücel partners Müstakil ev
    Villa Eylül, yücel partners yücel partners Müstakil ev
    Villa Eylül, yücel partners yücel partners Müstakil ev
    +5
    Villa Eylül
    Villa Şimşek, yücel partners yücel partners Müstakil ev
    Villa Şimşek, yücel partners yücel partners Müstakil ev
    Villa Şimşek, yücel partners yücel partners Müstakil ev
    +7
    Villa Şimşek
    Hepsini göster: 16 proje

    Projeyi tasarım aşamasında tüm yönleri ile ele alıyor, her detaya büyük önem veriyoruz. Mimaride tasarım ile birlikte fonksiyonun yadsınamaz olan önemini göz önünde tutup işlevsellik ve estetiği bir potada eritiyoruz. Çevreye duyarlı, ekolojik bakış açısıyla değerlendirilmiş projeler üretiyoruz.

    Dünyayı sizin için takip ediyor ve kendimizi tekrar etmemeye çalışıyoruz. Çağdaş mimari öğeler kullanarak fonksiyonel, sağlıklı, sağlam ve estetik anahtar teslim yaşam alanları üretiyoruz.

    We care all details of your projects, and work elaborately on it during designing processes. We do believe the importance of functionality and design in architecture, and combine aesthetics with the functionality in a same melting pot. We create environmentally responsible projects with our sophisticated approach.
    Our main strentgh lies in our continual observation of global developments in the market to present innovative solutions to our clients. By using modernity we create functional, healthy, durable and aesthetic turn- key living spaces.

    Hizmetler
    -mimarlık -iç mimarlık -mühendislik -müteahhitlik
    Hizmet alanları
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • istanbul
    Adres
    Sanayi Mah. Hümeyra Sok. No:7 Nef 09 Blokları B Blok No:199, 4. Levent
    34415 Istanbul
    Türkiye
    +90-2129510077 www.yucelpartners.com

    Değerlendirmeler

    Sayım YILDIZ
    7 ay önce
    Orkun Nayki
    3 yıldan fazla önce
    Kadir Yıldırım
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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