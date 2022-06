S.U.V. YAPI TURİZM SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SUV Yapı’nın oluşumunda öncü rol üstlenen Mahir & Ekin Vural İnşaat’ın kurucusu Mahir Vural, inşaat sektörüne 1976 yılında aile şirketi olan Vural İnşaat ile giriş yapmıştır. Mahir Vural, 1995 yılında kendi inşaat ve proje şirketi Mahir Vural İnşaat’ı kurmuş, 2000 yılında da yönetimine Ekin Vural’ın katılımıyla firma Mahir & Ekin Vural İnşaat adını almıştır.

Mahir & Ekin VURAL İnşaat; residence projesi, iş merkezi, yazlık / kışlık site villa ve butik villa projeleri ile fabrika inşaatı gibi inşaat sektörünün her alanında, İzmir ve Çeşme’de iki yüz’den fazla eser meydana getirmiştir. Müşterilerine özgün, çağdaş, işlevsel mimari projeler sunan Mahir & Ekin Vural İnşaat, mimarinin bireylerin ve toplumun hayatına, algılarına ve yaşam kalitesine yön verdiği bilinciyle hareket etmektedir. Bu nedenle, özenle ve butik tasarım anlayışıyla şekillendirilen her Mahir & Ekin Vural projesi, doğaya, sosyal ve fiziki koşullara duyarlı ve uyumlu bir anlayışla tasarlanmaktadır. Mahir & Ekin Vural İnşaat, 2007 yılının Ağustos ayında, tüm dünyada Uluslararası Kalite Standardı olarak kabul gören ISO 9001, ISO 14001 ve 18001 OHSAS belgelerini alarak kalite ve güven anlayışının reel değerlere dayandığının da resmi onayını almıştır. SUV Yapı’nın ortaklarından olan, temelleri 1979 yılında Halil Zeki Sungur tarafından atılan Sungur İnşaat ise, 1981 yılından bu yana İzmir ve Karşıyaka bölgesinde faaliyet göstermektedir. İnşaat sektörünün deneyimli firmalarından biri olan Sungur İnşaat, 2006 yılına kadar 1000’den fazla konutun inşaatına imzasını atmıştır. Sungur İnşaat, 30 yılı aşkın bir süre boyunca sürdürdüğü mükemmeliyetçi yapısı ile bölgenin en güvenilir ve bilinir markalarından biri konumuna gelmiştir. SUV Yapı’nın üçüncü ortağı olan Norm Group ise Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen bağlantı elemanı üretici ve ihracatçılarından biridir. Toplam üretiminin %40’ını başta Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Polonya, Belarus, Meksika olmak üzere farklı Pazar ve ülkelere ihraç eden Norm Group; birbiri ardına aldığı 6 kalite belgesiyle de ülkemizde bu standartlara sahip tek otomotiv yan sanayi firmasıdır. Türkiye’de Fiat-Tofaş, Ford-Otosan, Mercedes Benz Turk, Oyak Renault, Valeo, Turk Traktör, MAN Türkiye’ye hizmet veren grup; Avrupa’da ise VW Grup, Audi, Porsche, SEAT, Skoda, Volvo, Scania, Peugeot firmalarının direkt montaj hatlarına malzeme vermektedir. Volkswagen, FORD Motor Company, FIAT, Valeo ve John Deere firmalarının da global tedarikçisi olan Norm Group, Türkiye’deki alanının en başarılı ilk üç firmasından biri olarak Otomotiv Sanayi Derneği tarafından Başarı Ödülü ile, 2008 ve 2013 yıllarında Tofaş –FIAT tarafından yan sanayi kalite ve performans ödülü ile onurlandırılmıştır. 2008 yılından bu yana İzmir, Çeşme ve Alaçatı’da özgün projeler üreten SUV Yapı kurumsallaşmanın gerekliliklerini de yerine getirmektedir. Tasarım ve üretim alanında her türlü yeniliği takip eden firmamız, bu yenilikleri müşterilerinin kişisel beklentilerine göre de yeniden biçimlendirmektedir. Kurulduğu günden bugüne İzmir’in önde gelen inşaat markalarının arasında yerini alan SUV Yapı profesyonel anlamda Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı hizmeti de vermektedir.