현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Pastel Mimarlık
Dekoratörler İstanbul
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Tamamlamak için tıklayın

    Mekânınıza en uygun iç mimari çözümlerini yapıp, 3 Boyutlu görseller ile beğeninize sunuyoruz.

    Uygulamanın her detayının kusursuz olması için alanında uzman ekipler ile çalışarak, sizi hayalinizdeki mekâna kavuşturuyoruz.

    PASTEL MİMARLIK Showroom’unda, A.B.D. ve Avrupa’dan ithal, kaliteli ve şık duvar kağıtlarını bulabilirsiniz.

    Seçtiğiniz duvar kağıdının uygulamasını en düzgün şekilde yapıyor, evinizi ve iş yerinizi güzelleştirmenize yardım ediyoruz.

    Hizmetler
    • Duvar Kağıdı satış ve uygulaması
    • Mekana özel tasarım ve uygulamalar
    • 3D Proje çizimi
    Hizmet alanları
    tüm türkiye
    Adres
    Başakşehir Mah. Süleyman Çelebi Cad. Arterium Çarşı No:13E
    34306 İstanbul
    Türkiye
    +90-2124863040 www.pastelmimarlik.com
      Add SEO element