Pastel Mimarlık

Mekânınıza en uygun iç mimari çözümlerini yapıp, 3 Boyutlu görseller ile beğeninize sunuyoruz.
Uygulamanın her detayının kusursuz olması için alanında uzman ekipler ile çalışarak, sizi hayalinizdeki mekâna kavuşturuyoruz.
PASTEL MİMARLIK Showroom’unda, A.B.D. ve Avrupa’dan ithal, kaliteli ve şık duvar kağıtlarını bulabilirsiniz.
Seçtiğiniz duvar kağıdının uygulamasını en düzgün şekilde yapıyor, evinizi ve iş yerinizi güzelleştirmenize yardım ediyoruz.
- Hizmetler
- Duvar Kağıdı satış ve uygulaması
- Mekana özel tasarım ve uygulamalar
- 3D Proje çizimi
- Hizmet alanları
- tüm türkiye
- Adres
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Başakşehir Mah. Süleyman Çelebi Cad. Arterium Çarşı No:13E
34306 İstanbul
Türkiye
+90-2124863040 www.pastelmimarlik.com