Varol Store Online Satış Web Hizmetleri

Masifart tescilli markamız adı altında 720 çeşit masif ağaçtan imal edilen ana mobilyaların yan ürünü olarak tabir ettiğimiz mobilya aksesuarları üretmekteyiz.
Dresuar çeşitleri, Zigon sehpa çeşitleri askılıklar, çekmeceli komidinler başta olmak üzere tamamı masif doğal gürgen ağacının işlenerek son tüketiciye ulaştırıyoruz.
Türkiye'de mobilya mağazalarının yanı sıra Hepsiburada.com, Hızlıal.com, Evidea.com gibi bir çok web sitesininde ürün tedariğini yapmaktayız.
- Hizmetler
- Mobilya aksesuarları imalatı ve cilası kendi bunyemızde olmak kaydı ile özel siparişlerlede hizmet vermekteyız
- Hizmet alanları
- Ahşap Mobilyalar
- Ahşap Mobilyalar iç mimarlık dekorasyon
- istanbul
- Şirket ödülleri
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- Adres
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Zümrütevler mh. çiğdem sk. no:21/B Maltepe
34852 İstanbul
Türkiye
+90-2164172415 www.masifart.com
Yasal mülkiyet
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