Varol Store Online Satış Web Hizmetleri

Masifart tescilli markamız adı altında 720 çeşit masif ağaçtan imal edilen ana mobilyaların yan ürünü olarak tabir ettiğimiz mobilya aksesuarları üretmekteyiz.

Dresuar çeşitleri, Zigon sehpa çeşitleri askılıklar, çekmeceli komidinler başta olmak üzere tamamı masif doğal gürgen ağacının işlenerek son tüketiciye ulaştırıyoruz.

Türkiye'de mobilya mağazalarının yanı sıra Hepsiburada.com, Hızlıal.com, Evidea.com gibi bir çok web sitesininde ürün tedariğini yapmaktayız.