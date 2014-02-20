2010 senesinde Mimar Melike Topal tarafından kurulmuştur.Mimari proje,tadilat işlerinin yanısıra iç dekorasyon hizmetine ağırlık verilmiştir. Fiziksel olumsuzluklar tasarımı zenginleştirir felsefesiyle değişik fonksiyonel çözümlere imza atan mimar, temelde ''finalde mutlu işveren'' hedefiyle,tasarım ve imalat sürecini keyifli bir hale getirmektedir...Enerjik yaklaşım ve olumlu bir fikir jimnastiği ile yaşadığınız mekanı farklandırmaya ne dersiniz? Alanya'da Mimar Melike Topal tam da bunun için sizlerle.....