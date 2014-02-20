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Mimar Melike Topal
Tasarımcılar Alanya / Antalya
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Klasik detaylı bir apartman dairesi dekorasyonu, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Altın Sarısı
    Klasik detaylı bir apartman dairesi dekorasyonu, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
    Klasik detaylı bir apartman dairesi dekorasyonu, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal BanyoLavabolar
    +20
    Klasik detaylı bir apartman dairesi dekorasyonu
    Kuyum, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal
    Kuyum, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    Kuyum, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal
    Kuyum
    Antre mobilyası, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Tekstil
    Antre mobilyası, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Altın Sarısı
    Antre mobilyası, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Cam Şeffaf
    +2
    Antre mobilyası
    GİRİŞ HOLÜ VE KAPI TASARIMI, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal
    GİRİŞ HOLÜ VE KAPI TASARIMI, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal
    GİRİŞ HOLÜ VE KAPI TASARIMI
    E&M Işık Evi_Alanya, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Altın Sarısı
    E&M Işık Evi_Alanya, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal Koridor, Hol & MerdivenlerIşıklandırma
    E&M Işık Evi_Alanya, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal Koridor, Hol & MerdivenlerKanepeler
    +20
    E&M Işık Evi_Alanya
    M&A Birer Evi_Alanya, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal BanyoIşıklandırma
    M&A Birer Evi_Alanya, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal BanyoIşıklandırma
    M&A Birer Evi_Alanya, Mimar Melike Topal Mimar Melike Topal Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    +16
    M&A Birer Evi_Alanya

    2010 senesinde Mimar Melike Topal tarafından kurulmuştur.Mimari proje,tadilat işlerinin yanısıra iç dekorasyon hizmetine ağırlık verilmiştir. Fiziksel olumsuzluklar tasarımı zenginleştirir felsefesiyle değişik fonksiyonel çözümlere imza atan mimar, temelde ''finalde mutlu işveren'' hedefiyle,tasarım ve imalat sürecini keyifli bir hale getirmektedir...Enerjik yaklaşım ve  olumlu bir fikir jimnastiği ile yaşadığınız mekanı farklandırmaya ne dersiniz? Alanya'da Mimar Melike Topal tam da bunun için sizlerle.....

    Hizmetler
    • Mimari Proje
    • uygulama
    • dekorasyon
    • tadilat
    • uygulama işleri.
    Hizmet alanları
    • tasarım
    • ev
    • OFİS
    • MAĞAZA
    • Klinik
    • mutfak dizaynı
    • peyzaj
    • dekorasyon
    • Alanya / Antalya
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    Saray Mah. Dereli Hüseyin Hatip Sok. Galip Dizdaroğlu Mah. 5/A
    07400 Alanya / Antalya
    Türkiye
    +90-5304040395
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