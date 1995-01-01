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SEM COLLECTIONS
Mimarlar İstanbul
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    • SEM COLLECTIONS, 1995 yılında kurulduğu günden günümüze kadar tasarımın dünya çapında ki lider markalarını Türkiye’de başarı ile temsil etmektedir.

    SEM COLLECTIONS’ın temsil ettiği lüks pazarda lider markalar arasında; Valcucine, Antonio Lupi, Rimadesio, Lualdi, Devon & Devon, Starpool, Cristal et Bronze, Dornbracht, Brummel, IPF Parke, Ulivi, Roberto Giovannini, Alivar, Longhi, Bonaldo, Busnelli, Pianca, Arte Veneziana, Talenti, Axo Light ve Contardi yer almaktadır.

    Hizmetler
    Mimarlık ve içmimarlık hizmetleri
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Bağdat Caddesi No:212
    34220 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164780000 www.semcollections.com
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