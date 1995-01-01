SEM COLLECTIONS, 1995 yılında kurulduğu günden günümüze kadar tasarımın dünya çapında ki lider markalarını Türkiye’de başarı ile temsil etmektedir.

SEM COLLECTIONS’ın temsil ettiği lüks pazarda lider markalar arasında; Valcucine, Antonio Lupi, Rimadesio, Lualdi, Devon & Devon, Starpool, Cristal et Bronze, Dornbracht, Brummel, IPF Parke, Ulivi, Roberto Giovannini, Alivar, Longhi, Bonaldo, Busnelli, Pianca, Arte Veneziana, Talenti, Axo Light ve Contardi yer almaktadır.