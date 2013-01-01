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ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
3D Görselleştirme İzmir
Genel Bakış 17Projeler (17) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • HEAD OFFICE PROJECT FOR MERAM KIREMIT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Modern Evler
    HEAD OFFICE PROJECT FOR MERAM KIREMIT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY İç Dekorasyon
    HEAD OFFICE PROJECT FOR MERAM KIREMIT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY İç Dekorasyon
    +6
    HEAD OFFICE PROJECT FOR MERAM KIREMIT
    INTERIOR DESIGN FOR BURAK ERINALS HOME, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY İç Dekorasyon
    INTERIOR DESIGN FOR BURAK ERINALS HOME, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY İç Dekorasyon
    INTERIOR DESIGN FOR BURAK ERINALS HOME, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY İç Dekorasyon
    +2
    INTERIOR DESIGN FOR BURAK ERINALS HOME
    INTERIOR DESIGN FOR KONSEPT INSAAT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY İç Dekorasyon
    INTERIOR DESIGN FOR KONSEPT INSAAT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY İç Dekorasyon
    INTERIOR DESIGN FOR KONSEPT INSAAT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY İç Dekorasyon
    +4
    INTERIOR DESIGN FOR KONSEPT INSAAT
    INTERIOR DESIGN FOR B.C. VILLA, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY İç Dekorasyon
    INTERIOR DESIGN FOR B.C. VILLA, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY İç Dekorasyon
    INTERIOR DESIGN FOR B.C. VILLA, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY İç Dekorasyon
    +8
    INTERIOR DESIGN FOR B.C. VILLA
    INTERIOR DESIGN FOR KIDS CITY, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY İç Dekorasyon
    INTERIOR DESIGN FOR KIDS CITY, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY İç Dekorasyon
    INTERIOR DESIGN FOR KIDS CITY, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY İç Dekorasyon
    +9
    INTERIOR DESIGN FOR KIDS CITY
    EXTERIOR DESIGN FOR ROSEBAY, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Modern Evler
    EXTERIOR DESIGN FOR ROSEBAY, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Modern Evler
    EXTERIOR DESIGN FOR ROSEBAY, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Modern Evler
    EXTERIOR DESIGN FOR ROSEBAY
    Hepsini göster: 17 proje

    ROAS mimarlar, iç mimarlar, 3d görselleştirme sanatçıları, grafik tasarımcılar, marka yöneticileri, web yazılım uzmanları ve prodüksiyon yönetmenlerinden oluşan, marka ve projenin tüm görsel alanlarını ve hedef kitleyle etkileşimini bir bütün olarak ele alan mimarlık ofisi ve tasarım ajansıdır.

    Yurtiçinde yaptığı yüzlerce projenin yanında, 4 kıtada 10’dan fazla ülkeyi tasarımlarıyla buluşturan ROAS, İzmir ve Manisa ofislerinden sonra uluslararası bir marka olmak adına Londra ofisinin kurulması için gerekli çalışmalara başlamıştır. Marka hedefleri doğrultusunda oluşturulan mimari ve dijital tasarım stratejileriyle projenin verimini arttırıyor, insanlarla doğru, güçlü ve sürekli bağ kurmasını sağlıyoruz. 2011 yılından bu yana hiç eksilmeyen heyecanımızla çıktığımız bu yolda küçük büyük demeden her projede sizlerin yanında olmaya çalıştık. Bizlere güvenen müşterilerimiz, yaratıcı, genç ve dinamik ekibimiz ile giderek büyüyen geniş bir aileyiz.

    Hizmetler
    • iç mekan tasarımı
    • Dış Mekan Tasarımı
    • Mimari Görselleştirme
    • 3d Kat Planı
    • animasyon
    • Tasarım
    • Mimarlık Ofisi
    • İç Mimarlık Ofisi
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    YURTDIŞI VE TÜM TÜRKİYE
    Adres
    Şair Eşref Bulvarı No: 22/609 Konak
    35280 İzmir
    Türkiye
    +90-2324263000 www.roas.com.tr

    Değerlendirmeler

    Emrah Koyuncu
    1 yıldan fazla önce
    Hakan Yıkın
    1 yıldan fazla önce
    Tolga Gunesdogdu
    Güzel.
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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