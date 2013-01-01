ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS mimarlar, iç mimarlar, 3d görselleştirme sanatçıları, grafik tasarımcılar, marka yöneticileri, web yazılım uzmanları ve prodüksiyon yönetmenlerinden oluşan, marka ve projenin tüm görsel alanlarını ve hedef kitleyle etkileşimini bir bütün olarak ele alan mimarlık ofisi ve tasarım ajansıdır.

Yurtiçinde yaptığı yüzlerce projenin yanında, 4 kıtada 10’dan fazla ülkeyi tasarımlarıyla buluşturan ROAS, İzmir ve Manisa ofislerinden sonra uluslararası bir marka olmak adına Londra ofisinin kurulması için gerekli çalışmalara başlamıştır. Marka hedefleri doğrultusunda oluşturulan mimari ve dijital tasarım stratejileriyle projenin verimini arttırıyor, insanlarla doğru, güçlü ve sürekli bağ kurmasını sağlıyoruz. 2011 yılından bu yana hiç eksilmeyen heyecanımızla çıktığımız bu yolda küçük büyük demeden her projede sizlerin yanında olmaya çalıştık. Bizlere güvenen müşterilerimiz, yaratıcı, genç ve dinamik ekibimiz ile giderek büyüyen geniş bir aileyiz.