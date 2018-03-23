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Özyurt Paz.Ltd.Şti.
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • KC-127 Japon Stil Yatak Baza Seti, Özyurt Paz.Ltd.Şti. Özyurt Paz.Ltd.Şti. Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Demir/Çelik Rengarenk
    KC-127 Japon Stil Yatak Baza Seti, Özyurt Paz.Ltd.Şti. Özyurt Paz.Ltd.Şti. Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Demir/Çelik Kahverengi
    KC-127 Japon Stil Yatak Baza Seti, Özyurt Paz.Ltd.Şti. Özyurt Paz.Ltd.Şti. Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Demir/Çelik Gri
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    KC-127 Japon Stil Yatak Baza Seti
    İmaj Sandıklı Yuvarlak Yatak Seti, Özyurt Paz.Ltd.Şti. Özyurt Paz.Ltd.Şti. Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Demir/Çelik Beyaz
    İmaj Sandıklı Yuvarlak Yatak Seti, Özyurt Paz.Ltd.Şti. Özyurt Paz.Ltd.Şti. Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Demir/Çelik Pembe
    İmaj Sandıklı Yuvarlak Yatak Seti, Özyurt Paz.Ltd.Şti. Özyurt Paz.Ltd.Şti. Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Siyah
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    İmaj Sandıklı Yuvarlak Yatak Seti

    Mekana ve kişiye özel çözümler anlayışı ile yola çıkan firmamız modern ve farklı yatak modellerinin üretimini yapmaktadır. Ürün çeşitlerimiz japon stil yataklar, yuvarlak yatak ve baza modelleri, modern tarz yatak ve baza çeşitleri, standart baza ve yatak üretiminden oluşmaktadır. Ürünlerimiz standart ölçülerle olmakla birlikte istenilen ölçüde ve renkte de yapılabilinmektedir.

    Hizmetler
    • tanıtım
    • üretim ve servis ve kurulum
    Hizmet alanları
    Mobilya ve istanbul
    Adres
    Mevlana Mah.Namık Kemal Cd.No:37 Ataşehir
    34779 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164714737 www.koceyatak.com
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