Özyurt Paz.Ltd.Şti.

Mekana ve kişiye özel çözümler anlayışı ile yola çıkan firmamız modern ve farklı yatak modellerinin üretimini yapmaktadır. Ürün çeşitlerimiz japon stil yataklar, yuvarlak yatak ve baza modelleri, modern tarz yatak ve baza çeşitleri, standart baza ve yatak üretiminden oluşmaktadır. Ürünlerimiz standart ölçülerle olmakla birlikte istenilen ölçüde ve renkte de yapılabilinmektedir.