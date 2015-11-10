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Housemax
Online Mağazalar İzmir
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • TV Koltukları, Housemax Housemax İç Dekorasyon
    TV Koltukları, Housemax Housemax İç Dekorasyon
    TV Koltukları, Housemax Housemax İç Dekorasyon
    TV Koltukları
    Ofis Mobilyaları, Housemax Housemax İç Dekorasyon
    Ofis Mobilyaları, Housemax Housemax İç Dekorasyon
    Ofis Mobilyaları, Housemax Housemax İç Dekorasyon
    +4
    Ofis Mobilyaları
    Housemax 3 ayaklı yer lambası ürünleri, Housemax Housemax İç Dekorasyon
    Housemax 3 ayaklı yer lambası ürünleri, Housemax Housemax İç Dekorasyon
    Housemax 3 ayaklı yer lambası ürünleri
    Bahçe Sezonu ve Bahçe mobilyaları Housemax'ta, Housemax Housemax BahçeMobilyalar
    Bahçe Sezonu ve Bahçe mobilyaları Housemax'ta
    Hizmet alanları
    İzmir
    Adres
    Güven Mah. Menderes Cad. No:320/P-15 Şirinyer Buca
    35260 İzmir
    Türkiye
    +90-2324849299 housemax.com.tr

    Değerlendirmeler

    Olcay Sert Olcay Sert
    2015-11-10 19:01:23 tarihinde 59.9TL tutarında HOUSEMAX.com.tr adresinden sipariş yaptım numarası "PZAEYODOB" sitelerinde "iade sağlanmıştır" demesine rağmen halen kredi kartıma iade işlemi yapılmadı
    6 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Kasım 2015
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