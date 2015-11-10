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Sonbahar aylarına girdik ve sıcak yaz günlerine veda ediyoruz. Havalar soğuduğunda açık alanlar kullanılmamaya başlayacaktır. Soğuk hava koşullarında bahçeler, balkonlar ve teraslar yağış alır.
Ülkemiz tüm mevsimleri doyasıya yaşayan bir coğrafi konumda yer alıyor. Bölgelere göre farklılıklar gösterse de, ilkbahar, yaz ve sonbahar boyunca da açık havada rahatlıkla oturma imkanımız var.