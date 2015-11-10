Türkiye'deki dairelerden herkesin ilham alabileceği 10 balkon fotoğrafı

Ülkemiz tüm mevsimleri doyasıya yaşayan bir coğrafi konumda yer alıyor. Bölgelere göre farklılıklar gösterse de, ilkbahar, yaz ve sonbahar boyunca da açık havada rahatlıkla oturma imkanımız var.

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