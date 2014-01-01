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Vivenka Mimarlık ve Tic. Ltd. Şti.
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

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    • NUROL TOWER OFFICE, Vivenka Mimarlık ve Tic. Ltd. Şti. Vivenka Mimarlık ve Tic. Ltd. Şti. Ofis Alanları & Mağazalar
    NUROL TOWER OFFICE, Vivenka Mimarlık ve Tic. Ltd. Şti. Vivenka Mimarlık ve Tic. Ltd. Şti. Ofis Alanları & Mağazalar
    NUROL TOWER OFFICE, Vivenka Mimarlık ve Tic. Ltd. Şti. Vivenka Mimarlık ve Tic. Ltd. Şti. Ofis Alanları & Mağazalar
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    NUROL TOWER OFFICE

    Vivenka Mimarlık 2014 yılında Mimar Uğur ERDEN tarafından Konsept Projeler, Mimari Avan ve iç mekan Projeleri, Mimari Görselleştirme Hizmetleri, Uygulama Projeleri ve İnşaat Taahhüt Hizmetleri vermek üzere kurulmuştur. Merkez ofisi İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde tamamlanan ve devam eden projelere imza atmıştır.
    Vivenka Mimarlık deneyimli tasarımlarıyla her türlü üretimde bilgisini ve sezgisini kullanarak mekanı, malzemeyi ve ışığı temel alır. Bu üretimi doğa ve insan merkezli bir çerçeveye oturtmayı ilke edinmiştir. Yaratıcılık ve bilgi, realizm ve hayal gücü, fonksiyon ve farklı yaşam biçimlerinin getirdiği istekleri dengeyle bir araya getirmeyi amaçlayarak ve kendi yorumlarını katarak ele aldığı mimari ve iç mimari projeleri geliştirmektedir.

    Bugüne dek gerçekleştirdiği her projeyi, geleceğe referans olarak değerlendiren; kaliteyi, hizmet ve imalatta maksimize eden, çalıştığı kurum ve kuruluşlardan aldığı takdiri yeni nesil projelerinin altyapısı olarak kabul eden Vivenka Mimarlık siz değerli müşterilerimize hizmet etmekten mutluluk duyacaktır.

    Hizmetler
    • Mimari Projelendirme Hizmetleri
    • İç Mimari Projelendirme hizmetleri
    • Mimari Görselleştirme ve Animasyon
    • İç mekan konsept ve uygulama
    Hizmet alanları
    • Mimarlık
    • İç mimarlık
    • İç mekan uygulama
    • İSTANBUL
    Şirket ödülleri
    Yurt dışında gerçekleştirilmiş çeşitli alanlarda dereceler.
    Adres
    Tütüncü Mehmet Efendi Cad. No:29/1
    34710 İstanbul
    Türkiye
    +90-5315567466 www.vivenka.com

    Değerlendirmeler

    Suat Elik
    Tanıdığım ve bildiğim bir firma sahibi dürüst ve yaratıcı bir mimar
    2 yıldan fazla önce
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