Vivenka Mimarlık ve Tic. Ltd. Şti.

Vivenka Mimarlık 2014 yılında Mimar Uğur ERDEN tarafından Konsept Projeler, Mimari Avan ve iç mekan Projeleri, Mimari Görselleştirme Hizmetleri, Uygulama Projeleri ve İnşaat Taahhüt Hizmetleri vermek üzere kurulmuştur. Merkez ofisi İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde tamamlanan ve devam eden projelere imza atmıştır.

Vivenka Mimarlık deneyimli tasarımlarıyla her türlü üretimde bilgisini ve sezgisini kullanarak mekanı, malzemeyi ve ışığı temel alır. Bu üretimi doğa ve insan merkezli bir çerçeveye oturtmayı ilke edinmiştir. Yaratıcılık ve bilgi, realizm ve hayal gücü, fonksiyon ve farklı yaşam biçimlerinin getirdiği istekleri dengeyle bir araya getirmeyi amaçlayarak ve kendi yorumlarını katarak ele aldığı mimari ve iç mimari projeleri geliştirmektedir.

Bugüne dek gerçekleştirdiği her projeyi, geleceğe referans olarak değerlendiren; kaliteyi, hizmet ve imalatta maksimize eden, çalıştığı kurum ve kuruluşlardan aldığı takdiri yeni nesil projelerinin altyapısı olarak kabul eden Vivenka Mimarlık siz değerli müşterilerimize hizmet etmekten mutluluk duyacaktır.