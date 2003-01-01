Erinal Mimarlık İnşaat Ltd. Şti

İç Mimar Arzu Yüksel ve Mimar Muammer Erinal, kurdukları mimarlık firması bünyesinde 1992 yılından 2003 yılına kadar İstanbul'da iç mimarlık alanında ve 2003 yılından günümüze Kapadokya bölgesinde restorasyon alanında projelere ve uygulamalarına imza atmışlardır.
Şimdi ise kızları Mimar Ada Erinal da İtalya'da mimarlık okulunu bitirdikten sonra firma bünyesine katılarak yeni projeler, taze fikirler ve tasarımlarla hizmet alanlarını genişletmelerine katkıda bulunmaktadır.
- Hizmetler
- Rölöve ve Restorasyon projeleri- Restorasyon uygulamaları – İçmimarlık -Butik otel
- Hizmet alanları
- Ürgüp /Nevşehir
- Adres
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Dereler mah.Dereler sokak No :59
50400 Ürgüp /Nevşehir
Türkiye
+90-5325212927 www.meleklerevi.com.tr