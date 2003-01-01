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Erinal Mimarlık İnşaat Ltd. Şti
Mimarlar Ürgüp /Nevşehir
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Projeler

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    • Melekler Evi, Erinal Mimarlık İnşaat Ltd. Şti Erinal Mimarlık İnşaat Ltd. Şti Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler
    Melekler Evi, Erinal Mimarlık İnşaat Ltd. Şti Erinal Mimarlık İnşaat Ltd. Şti Kolonyal Evler
    Melekler Evi, Erinal Mimarlık İnşaat Ltd. Şti Erinal Mimarlık İnşaat Ltd. Şti Kolonyal Balkon, Veranda & Teras
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    Melekler Evi

    İç Mimar Arzu Yüksel ve Mimar Muammer Erinal, kurdukları mimarlık firması bünyesinde 1992 yılından 2003 yılına kadar İstanbul'da iç mimarlık alanında ve 2003 yılından günümüze Kapadokya bölgesinde restorasyon alanında projelere ve uygulamalarına imza atmışlardır. 

    Şimdi ise kızları Mimar Ada Erinal da İtalya'da mimarlık okulunu bitirdikten sonra firma bünyesine katılarak yeni projeler, taze fikirler ve tasarımlarla hizmet alanlarını genişletmelerine katkıda bulunmaktadır.

    Hizmetler
    Rölöve ve Restorasyon projeleri- Restorasyon uygulamaları – İçmimarlık -Butik otel
    Hizmet alanları
    Ürgüp /Nevşehir
    Adres
    Dereler mah.Dereler sokak No :59
    50400 Ürgüp /Nevşehir
    Türkiye
    +90-5325212927 www.meleklerevi.com.tr
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