Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop, özel ve değerli müşterilerine, 3D görselleştirme ve animasyon üzerinde danışmanlık hizmetleri ve birebir özel profesyonel eğitimler sunmaktadır. Genç, dinamik yapısı ile her türlü danışmanlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya devam etmektedir.
- Hizmetler
- 3d görselleştirme
- 3D Animasyon
- iç mimari
- Dış Mimari
- peyzaj
- ürün tasarımı
- Profesyonel Özel Dersler vb.
- Hizmet alanları
- 3D Modelleme
- 3D
- 3d tasarım
- Mimari Proje Uygulamaları
- Mimari Tanıtım Videosu
- Mimari Tanıtım Fotoğrafı
- Özel Dersler
- Kocaeli / İzmit
- Hepsini göster: 8 hizmet alanı
- Şirket ödülleri
- 1- Evermotion Ana sayfasında Editörün Seçimi ödülü;
- http://www.evermotion.org/vbulletin/showthread.php?105976-Exterior-Design-(Fantastic-Villa)
- 2- Uluslarası Rus sosyal sitesindeki paylaşımımız;
- http://www.3darchitettura.com/ali-ihsan-degirmenci/
- 3- August 3d challenge finalist;
- https://www.flickr.com/photos/sketchuptexture/15332540451/in/album-72157647943697981/
- Hepsini göster: 8 ödül
- Adres
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Ömerağa Mh. Fethiye Cd. Karagöz İş Merkezi No:24
41100 Kocaeli / İzmit
Türkiye
+90-5304073619 www.aliihsandegirmenci.com
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop CEO.