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Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
3D Görselleştirme Kocaeli / İzmit
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Hz. Mevlana Konsepti, Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
    Hz. Mevlana Konsepti, Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
    Hz. Mevlana Konsepti
    Ali Baba's House, Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
    Ali Baba's House, Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
    Ali Baba's House, Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
    +5
    Ali Baba's House
    Chalet Bedroom, Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
    Chalet Bedroom, Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
    Chalet Bedroom, Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
    Chalet Bedroom
    Banyo Tasarım, Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
    Banyo Tasarım, Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
    Banyo Tasarım, Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
    Banyo Tasarım
    Yatak Odası, Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
    Yatak Odası, Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
    Yatak Odası, Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
    +2
    Yatak Odası
    Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop İç Dekorasyon
    Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop İç Dekorasyon
    Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Modern Mutfak
    +2
    Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev)
    Hepsini göster: 9 proje

    Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop, özel ve değerli müşterilerine, 3D görselleştirme ve animasyon üzerinde danışmanlık hizmetleri ve birebir özel profesyonel eğitimler sunmaktadır. Genç, dinamik yapısı ile her türlü danışmanlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya devam etmektedir. 

    Hizmetler
    • 3d görselleştirme
    • 3D Animasyon
    • iç mimari
    • Dış Mimari
    • peyzaj
    • ürün tasarımı
    • Profesyonel Özel Dersler vb.
    Hizmet alanları
    • 3D Modelleme
    • 3D
    • 3d tasarım
    • Mimari Proje Uygulamaları
    • Mimari Tanıtım Videosu
    • Mimari Tanıtım Fotoğrafı
    • Özel Dersler
    • Kocaeli / İzmit
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Şirket ödülleri
    • 1- Evermotion Ana sayfasında Editörün Seçimi ödülü;
    • http://www.evermotion.org/vbulletin/showthread.php?105976-Exterior-Design-(Fantastic-Villa)
    • 2- Uluslarası Rus sosyal sitesindeki paylaşımımız;
    • http://www.3darchitettura.com/ali-ihsan-degirmenci/
    • 3- August 3d challenge finalist;
    • https://www.flickr.com/photos/sketchuptexture/15332540451/in/album-72157647943697981/
    • Hepsini göster: 8 ödül
    Adres
    Ömerağa Mh. Fethiye Cd. Karagöz İş Merkezi No:24
    41100 Kocaeli / İzmit
    Türkiye
    +90-5304073619 www.aliihsandegirmenci.com
    Yasal mülkiyet

    Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop CEO.

    Değerlendirmeler

    TURAN BİRLİĞİ MAPPER
    babam çok iyi işinde
    yaklaşık 1 yıl önce
    Ali İhsan Değirmenci (CG_Art)
    Çok teşekkür ederim Fırat'ım. Bu güzel ve anlamlı düşüncelerin beni onure etti.
    neredeyse 6 yıl önce
    ahmed fırat
    Kendisinden geçen yaz 3ds max, vray, autocad ve photoshop eğitimi aldım. Öğrencileriyle iletişimi çok iyi ve eğitim sürecinden sonra da desteğini hiç bir zaman eksik etmiyor günün hangi saati olursa olsun. Modelleme işinde uzmanlaşmak ya da eğitim almak isteyenlere kesinlikle öneririm. :)
    neredeyse 6 yıl önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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