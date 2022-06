W DESIGN İÇ MİMARLIK

W Design, tasarım ve uygulama alanlarında, farklı ölçek ve kategorilerde çalışmalar yapıyoruz. Sanatı, yaşam alanına entegre ederek sunmayı amaçlıyoruz. Üzerinde çalıştığımız her projede yaratıcılığımızı ve hayal gücümüzü, sahip olduğumuz profesyonel tecrübelerle birleştirerek daha önce tasarlanmamış olanı sunmak adına çalışıyoruz.

Bizim için her farklı proje farklı bir yaklaşım gerektirir ve bu da kavramsal bir tutarlılığın geçerli olması gereken bir tasarım anlayışıyla desteklenir. W Design İç Mimarlık olarak, dünyada her an değişmekte olan tasarım trendlerini takip ederek ve farklı örnekleri yorumlayarak onlara yeni bakış açıları getiriyoruz. Bu yönelimle; mimari ve iç mimar tasarım anlayışına detay katarak, mekandaki uyumu yakalıyor ve yaşam alanıyla kullanıcılarını bütünleştirmeyi hedefliyoruz. Tanımladığımız kavramsal tasarım bütünlüğü çerçevesinde esnek bir mimari yaklaşımla çalışmalarımızı ilerletiyoruz. Estetiğin, zarafetin ve yeniliğin mekandaki etkisinin bilinciyle ince detaylara önem veriyoruz. Çünkü tasarımın mekan ile bir bütünlük oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda yaratıcı fikir ve tasarıma yönelik konsept danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. W Design İç Mimarlık olarak, yurt içinde ve yurt dışında; konut, ofis ve hastane gibi mekanların iç mimari projelerinde, yenilikçi tasarımlarımızla yer aldık. Bundan sonra da hedefimiz; geleceğin tasarımlarını yorumlamaya devam etmek olacaktır.

Proje

İç Mimari Projeler, Mimari Projeler , Konsept Tasarımı, Proje Yönetimi, ,Stand Tasarımı

Kontrol

Uygulama Yönetimi, İç Mimari Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri

Kontrol

Anahtar Teslim Projeler, İnşaat-Mekanik-Elektirik Proje ve Uygulamaları Stand Uygulamaları