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W DESIGN İÇ MİMARLIK
İç Mimarlar Samsun
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Cafe Home Food Factory / Franchise / Özlüce - Bursa, W DESIGN İÇ MİMARLIK W DESIGN İÇ MİMARLIK Endüstriyel Sergi Alanları
    Cafe Home Food Factory / Franchise / Özlüce - Bursa, W DESIGN İÇ MİMARLIK W DESIGN İÇ MİMARLIK Endüstriyel Sergi Alanları
    Cafe Home Food Factory / Franchise / Özlüce - Bursa, W DESIGN İÇ MİMARLIK W DESIGN İÇ MİMARLIK Endüstriyel Sergi Alanları
    +4
    Cafe Home Food Factory / Franchise / Özlüce - Bursa
    Beray Evleri, W DESIGN İÇ MİMARLIK W DESIGN İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    Beray Evleri, W DESIGN İÇ MİMARLIK W DESIGN İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
    Beray Evleri, W DESIGN İÇ MİMARLIK W DESIGN İÇ MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler Seramik Beyaz
    +4
    Beray Evleri
    Sinop Valilik Binası, W DESIGN İÇ MİMARLIK W DESIGN İÇ MİMARLIK Klasik Sergi Alanları
    Sinop Valilik Binası, W DESIGN İÇ MİMARLIK W DESIGN İÇ MİMARLIK Klasik Sergi Alanları
    Sinop Valilik Binası, W DESIGN İÇ MİMARLIK W DESIGN İÇ MİMARLIK Klasik Sergi Alanları
    +6
    Sinop Valilik Binası
    Yunus Evleri Dış Cephe Tasarımı, W DESIGN İÇ MİMARLIK W DESIGN İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    Yunus Evleri Dış Cephe Tasarımı
    Ofis Park , W DESIGN İÇ MİMARLIK W DESIGN İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    Ofis Park , W DESIGN İÇ MİMARLIK W DESIGN İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    Ofis Park , W DESIGN İÇ MİMARLIK W DESIGN İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    Ofis Park
    Saray Restaurant / Samsun, W DESIGN İÇ MİMARLIK W DESIGN İÇ MİMARLIK Klasik Sergi Alanları
    Saray Restaurant / Samsun, W DESIGN İÇ MİMARLIK W DESIGN İÇ MİMARLIK Klasik Sergi Alanları
    Saray Restaurant / Samsun, W DESIGN İÇ MİMARLIK W DESIGN İÇ MİMARLIK Klasik Sergi Alanları
    +8
    Saray Restaurant / Samsun
    Hepsini göster: 7 proje

    W Design, tasarım ve uygulama alanlarında, farklı ölçek ve kategorilerde çalışmalar yapıyoruz. Sanatı, yaşam alanına entegre ederek sunmayı amaçlıyoruz. Üzerinde çalıştığımız her projede yaratıcılığımızı ve hayal gücümüzü, sahip olduğumuz profesyonel tecrübelerle birleştirerek daha önce tasarlanmamış olanı sunmak adına çalışıyoruz.
    Bizim için her farklı proje farklı bir yaklaşım gerektirir ve bu da kavramsal bir tutarlılığın geçerli olması gereken bir tasarım anlayışıyla desteklenir. W Design İç Mimarlık olarak, dünyada her an değişmekte olan tasarım trendlerini takip ederek ve farklı örnekleri yorumlayarak onlara yeni bakış açıları getiriyoruz. Bu yönelimle; mimari ve iç mimar tasarım anlayışına detay katarak, mekandaki uyumu yakalıyor ve yaşam alanıyla kullanıcılarını bütünleştirmeyi hedefliyoruz. Tanımladığımız kavramsal tasarım bütünlüğü çerçevesinde esnek bir mimari yaklaşımla çalışmalarımızı ilerletiyoruz. Estetiğin, zarafetin ve yeniliğin mekandaki etkisinin bilinciyle ince detaylara önem veriyoruz. Çünkü tasarımın mekan ile bir bütünlük oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda yaratıcı fikir ve tasarıma yönelik konsept danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. W Design İç Mimarlık olarak, yurt içinde ve yurt dışında; konut, ofis ve hastane gibi mekanların iç mimari projelerinde, yenilikçi tasarımlarımızla yer aldık. Bundan sonra da hedefimiz; geleceğin tasarımlarını yorumlamaya devam etmek olacaktır.

    Proje

    İç Mimari Projeler, Mimari Projeler , Konsept Tasarımı, Proje Yönetimi, ,Stand Tasarımı

    Kontrol 

    Uygulama Yönetimi, İç Mimari Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri

    Kontrol

    Anahtar Teslim Projeler, İnşaat-Mekanik-Elektirik Proje ve Uygulamaları Stand Uygulamaları

    Hizmetler
    İç Mimari Proje ve Danışmanlık
    Hizmet alanları
    • Restaurant
    • otel dekorasyonu
    • Devlet
    • Cafe & Bar
    • ofis dekorasyonu
    • restaurant dekorasyon
    • mağaza tasarımı
    • otel konut alışveriş merkezi
    • ev dekorasyonu
    • danışmanlık
    • ürün tasarımı
    • Büyük Ölçekli Projeler
    • Mimari Proje Uygulamaları
    • Otel projeleri
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • gelecekleri için de yatırım fırsatlarını sunmak . Ayrıca proje pazarlama satış ve profesyonel anlamda marka danışmanlığı
    • iç mimarlık
    • samsun
    • Hepsini göster: 18 hizmet alanı
    Adres
    Atatürk bulvarı 3.sokak no 266
    55200 Samsun
    Türkiye
    +90-3624379996 www.wdesignpartners.com
    Yasal mülkiyet

    W Design İç Mimarlığın paylaştığı bütün görseller 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Gereğince Telif Hakları W Design Partners'a Aittir.

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