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GESD MOBİLYA
Mobilya & Aksesuarlar Ankara
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
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    • Gesd Mobilya Güzel kendini anlatır..., GESD MOBİLYA GESD MOBİLYA İç Dekorasyon Ahşap Mavi
    Gesd Mobilya Güzel kendini anlatır..., GESD MOBİLYA GESD MOBİLYA İç Dekorasyon Ahşap Altın Sarısı
    Gesd Mobilya Güzel kendini anlatır..., GESD MOBİLYA GESD MOBİLYA İç Dekorasyon Aluminyum/Çinko Altın Sarısı
    +3
    Gesd Mobilya Güzel kendini anlatır...
    Gesd Mobilya, GESD MOBİLYA GESD MOBİLYA Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Gesd Mobilya
    Gesd Mobilya, GESD MOBİLYA GESD MOBİLYA Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Gesd Mobilya
    Gesd Mobilya, GESD MOBİLYA GESD MOBİLYA Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Gesd Mobilya
    Gesd Mobilya, GESD MOBİLYA GESD MOBİLYA Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Sarı
    Gesd Mobilya
    Gesd Mobilya, GESD MOBİLYA GESD MOBİLYA Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Bej
    Gesd Mobilya
    Hepsini göster: 9 proje

    1970'li yılların başında DEĞİRMENCİOĞLU olarak başlayan mobilya sektöründeki serüvenimiz siz değerli müşterilerimizin desteğiyle GESD Konsept olarak devam etmektedir.

    Kendine özgü tarzıyla, el işçiliğine sadık kalarak müşterilerine özel çözümler sunan firmamız ANKARA - SİTELERDE konsept mağaza olarak hizmet vermektedir.

    GESD Konsept, Modern Mobilya, Avangart Mobilya ve Kişiye özel tasarımlar yanında, Mimari destek ve projelendirme yaparak, kaliteden ödün vermeden evinize ve bütçenize uygun şekilde mekanlarınızı daha sıcak, samimi ve rahat ortamlar haline getirerek siz değerli müşterilerimizin mutluluklarını paylaşmaktadır.

    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Karacakaya Caddesi No: 53 Siteler
    06160 Ankara
    Türkiye
    +90-3123531201 www.gesd.com.tr

    Değerlendirmeler

    Volkan öztürk
    Evimizin mobilyalarını yeni yaptırdık, ürünleri ve tarzındam çok memnun kaldık.
    9 ay önce
    FATİH Altun
    Yılların tecrübesi ve kalitesi desem 16 yıl geçti aldığım üründe bir deformasyon olsun yok taş gibi birde üç ev taşıması gördü.Salon takımı fiyata bakmayıp kalite ve estetik tasarım arıyorsan burası eskimeyen mobilya yıllanmayan tasarım işte GEST mobilya farkı yıllarca kendini mutlu etmek isteyenlere
    2 yıldan fazla önce
    Emre Ates
    Harika tasarımlar. Cok ilgili personel
    neredeyse 2 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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