GESD MOBİLYA

1970'li yılların başında DEĞİRMENCİOĞLU olarak başlayan mobilya sektöründeki serüvenimiz siz değerli müşterilerimizin desteğiyle GESD Konsept olarak devam etmektedir.
Kendine özgü tarzıyla, el işçiliğine sadık kalarak müşterilerine özel çözümler sunan firmamız ANKARA - SİTELERDE konsept mağaza olarak hizmet vermektedir.
GESD Konsept, Modern Mobilya, Avangart Mobilya ve Kişiye özel tasarımlar yanında, Mimari destek ve projelendirme yaparak, kaliteden ödün vermeden evinize ve bütçenize uygun şekilde mekanlarınızı daha sıcak, samimi ve rahat ortamlar haline getirerek siz değerli müşterilerimizin mutluluklarını paylaşmaktadır.
- Hizmet alanları
- Ankara
- Adres
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Karacakaya Caddesi No: 53 Siteler
06160 Ankara
Türkiye
+90-3123531201 www.gesd.com.tr