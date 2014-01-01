SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Uygulandığı yüzeyleri, yazılabilir bir formata dönüştürerek, yaratıcı ve pratik çözümler getirir. Duvarınızın rengini muhafaza edip yazılabilir yüzeye dönüştüren, Smart Wall Paint ürünümüz, Avrupa’da 2014 yılının en iyi ofis ürünü olarak ödül almıştır.

• Her boyutta, her şekilde ve renkte yazılabilir yüzey oluşturur. r.

• Doğa dostudur.

• Duvarları çalışma tuvallerine dönüşür.

• Kolay uygulanır ve temizlenir

• 10 yıl performans garantilidir.

• İnsan sağlığına zarar verici madde ihtiva etmez.

• Kokusuzdur.

Yenilikçi çözüm ile sıradan yüzeyleri, işlevsel ve üretken alanlara dönüştürerek çekici ve modern bir atmosfer yaratır. İşbirlikçi ve interaktif bir çalışma alanı oluşturarak üretkenliğe ve takım çalışmasına teşvik eder.