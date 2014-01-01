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SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 10Projeler (10) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

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    • SİEMENS , SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Ticari alanlar
    SİEMENS
    AVON , SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Ticari alanlar
    AVON
    PARTY KİDS , SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Modern Duvar & Zemin
    PARTY KİDS , SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Modern Duvar & Zemin
    PARTY KİDS
    ENTEGRE PROJE MİMARLIK , SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Ticari alanlar
    ENTEGRE PROJE MİMARLIK , SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Ticari alanlar
    ENTEGRE PROJE MİMARLIK
    KOÇ OKULLARI , SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Ticari alanlar
    KOÇ OKULLARI , SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Ticari alanlar
    KOÇ OKULLARI
    FORD TÜRKİYE , SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. SİHİRLİ BOYALAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Ticari alanlar
    FORD TÜRKİYE
    Hepsini göster: 10 proje

    Uygulandığı yüzeyleri, yazılabilir bir formata dönüştürerek, yaratıcı ve pratik çözümler getirir. Duvarınızın rengini muhafaza edip yazılabilir yüzeye dönüştüren, Smart Wall Paint ürünümüz, Avrupa’da 2014 yılının en iyi ofis ürünü olarak ödül almıştır.

    • Her boyutta, her şekilde ve renkte yazılabilir yüzey oluşturur. r. 

    • Doğa dostudur. 

    • Duvarları çalışma tuvallerine dönüşür. 

    • Kolay uygulanır ve temizlenir 

    • 10 yıl performans garantilidir. 

    • İnsan sağlığına zarar verici madde ihtiva etmez. 

    • Kokusuzdur. 

    Yenilikçi çözüm ile sıradan yüzeyleri, işlevsel ve üretken alanlara dönüştürerek çekici ve modern bir atmosfer yaratır. İşbirlikçi ve interaktif bir çalışma alanı oluşturarak üretkenliğe ve takım çalışmasına teşvik eder.

    Hizmetler
    ÖZEL NİTELİKLİ BOYALAR
    Hizmet alanları
    boya
    Şirket ödülleri
    • EOPA Product of the Year 2014
    • Emerging Small Exporter 2014
    • 2013 PwC Docklands Innovation Awards
    • David Manley Business Category
    Adres
    AKASYA CAD AKASYA ÇIKMAZI B-275- B GÖKSU EVLERİ – BEYKOZ
    34815 Istanbul
    Türkiye
    +90-2166809158 www.sihirliboyalar.com.tr
    Yasal mülkiyet

    SMART WALL PAINT TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜYÜZ.  

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