Yörük Halıcılık

Halı - Kilim - Patchwork - Boyama Halılar - Vintage Halılar - El Dokuması Yöresel Türk Malı Halı ve Kilimler Toptan ve Perakende Satımı
Make your family happy by decorating your home with our Family rugs. Vintage Overdyed Anatolian Antique Turkish Unique Rugs Kilims Carpets Pillow Covers and Home Decoratives
- Hizmetler
- El Dokuması Halı Kilim Yer Kaplamaları – Dekorasyon Ürünleri
- Hizmet alanları
- kayseri
- Adres
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Cumhuriyet Cad.Tennuri Sokak. No 28 / B
38040 Kayseri
Türkiye
+90-5327665313 www.etsy.com/shop/FAMILYRUG