Yörük Halıcılık

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Tekstil & Kaplamalar Kayseri
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    • Halı - Kilim - Patchwork - Boyama Halılar - Vintage Halılar - El Dokuması Yöresel Türk Malı Halı ve Kilimler Toptan ve Perakende Satımı

    Make your family happy by decorating your home with our Family rugs. Vintage Overdyed Anatolian Antique Turkish Unique Rugs Kilims Carpets Pillow Covers and Home Decoratives

    Hizmetler
    El Dokuması Halı Kilim Yer Kaplamaları – Dekorasyon Ürünleri
    Hizmet alanları
    kayseri
    Adres
    Cumhuriyet Cad.Tennuri Sokak. No 28 / B
    38040 Kayseri
    Türkiye
    +90-5327665313 www.etsy.com/shop/FAMILYRUG
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