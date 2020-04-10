YILDIZ HAMAKÇILIK

Firma olarak 1995 ten günümüze hamak ve bahçe mobilyaları imalatı toptan , perakende satışı yapmaktayız.Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımız olup ağacı , ipi kendimiz atölyelerimizde yapmaktayız.Firmamız bünyesinde 11 kişi çalışmaktadır.Ayrıca 45 evde fason işçilik yaptırmaktayız.Türkiye piyasasında en eski imalatçılardan olan YILDIZ HAMAK Nihat YILDIZ tarafından kurulmuştur.
- Hizmetler
- Hamak
- bahçe salıncak
- bahçe mobilya
- gondol hamak
- çocuk gondol hamak ve salıncak çeşitleri
- Hizmet alanları
- Türkiye Cumhuriyeti, KKTC, ve Sakarya
- Adres
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Cumhuriyet mh. Atatürk cad. Dilek sok. No:421 Arifiye
54580 Sakarya
Türkiye
+90-5413368980 www.yildizhamak.com