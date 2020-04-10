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YILDIZ HAMAKÇILIK
Bahçe Ürünleri Sakarya
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Koltuk Model Salıcak, YILDIZ HAMAKÇILIK YILDIZ HAMAKÇILIK İç Dekorasyon Pamuklu Kırmızı
    Koltuk Model Salıcak, YILDIZ HAMAKÇILIK YILDIZ HAMAKÇILIK İç Dekorasyon Pamuklu Kırmızı
    Koltuk Model Salıcak, YILDIZ HAMAKÇILIK YILDIZ HAMAKÇILIK İç Dekorasyon Pamuklu Pembe
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    Koltuk Model Salıcak
    Gondol Hamak, YILDIZ HAMAKÇILIK YILDIZ HAMAKÇILIK BahçeSalıncak & Oyuncaklar
    Gondol Hamak, YILDIZ HAMAKÇILIK YILDIZ HAMAKÇILIK BahçeSalıncak & Oyuncaklar
    Gondol Hamak, YILDIZ HAMAKÇILIK YILDIZ HAMAKÇILIK BahçeSalıncak & Oyuncaklar
    Gondol Hamak
    Bahçe Salıncakları, YILDIZ HAMAKÇILIK YILDIZ HAMAKÇILIK BahçeSalıncak & Oyuncaklar
    Bahçe Salıncakları, YILDIZ HAMAKÇILIK YILDIZ HAMAKÇILIK BahçeSalıncak & Oyuncaklar
    Bahçe Salıncakları

    Firma olarak 1995 ten günümüze hamak ve bahçe mobilyaları imalatı toptan , perakende satışı yapmaktayız.Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımız olup ağacı , ipi kendimiz atölyelerimizde yapmaktayız.Firmamız bünyesinde 11 kişi çalışmaktadır.Ayrıca 45 evde fason işçilik yaptırmaktayız.Türkiye piyasasında en eski imalatçılardan olan YILDIZ HAMAK Nihat YILDIZ tarafından kurulmuştur.

    Hizmetler
    • Hamak
    • bahçe salıncak
    • bahçe mobilya
    • gondol hamak
    • çocuk gondol hamak ve salıncak çeşitleri
    Hizmet alanları
    Türkiye Cumhuriyeti, KKTC, ve Sakarya
    Adres
    Cumhuriyet mh. Atatürk cad. Dilek sok. No:421 Arifiye
    54580 Sakarya
    Türkiye
    +90-5413368980 www.yildizhamak.com
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