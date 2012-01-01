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Yapı Marka
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    • Baymak Klimalarda Kampanya, Yapı Marka Yapı Marka Ev İçiBüyük Ev Aletleri
    Baymak Klimalarda Kampanya, Yapı Marka Yapı Marka Ev İçiBüyük Ev Aletleri
    Baymak Klimalarda Kampanya

    Yapı Marka.com 2012 senesinde internet üzerinden yayın hayatına başlamıştır. Yapı sektörünün bir çok firması ile iyi bir işbirliği içindedir. Birinci öncelikli olarak  müşteri  memnunuyetine ve  internet ortamında güvenli alışverişe önem verir. Aynı zamanda karşılıklı güvene dayanan müşteri memnuniyetine önem verir.Yapı Marka istenilen miktarda ürünü,istenilen uzaklığa, tedarik ve sorunsuz bir şekilde teslim edecek kapasite ve güçtedir.Yapı Markanın hedefi;yapı sektöründeki bütün yapı markalarını internet ortamında müşterilerin kolayca erişmesi,güvenli ve kolay bir alışveriş imkanı sunmaktır. Yapı markanın misyonu %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak, yapı sektöründe kolay bir alışveriş ortamı sağlamaktır.

    Hizmetler
    • Seramik Satışı
    • Isıtma Soğutma Ürünleri
    • Banyo Ürünleri
    • Kimyasal Yapıştırıcılar
    Hizmet alanları
    • Seramik
    • kompozit cephe
    • istanbul
    • İthal Duvar kağıdı
    Adres
    Bağdat Cad. No:508
    34744 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163171982 www.yapimarka.com
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