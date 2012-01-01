Yapı Marka.com 2012 senesinde internet üzerinden yayın hayatına başlamıştır. Yapı sektörünün bir çok firması ile iyi bir işbirliği içindedir. Birinci öncelikli olarak müşteri memnunuyetine ve internet ortamında güvenli alışverişe önem verir. Aynı zamanda karşılıklı güvene dayanan müşteri memnuniyetine önem verir.Yapı Marka istenilen miktarda ürünü,istenilen uzaklığa, tedarik ve sorunsuz bir şekilde teslim edecek kapasite ve güçtedir.Yapı Markanın hedefi;yapı sektöründeki bütün yapı markalarını internet ortamında müşterilerin kolayca erişmesi,güvenli ve kolay bir alışveriş imkanı sunmaktır. Yapı markanın misyonu %100 müşteri memnuniyeti sağlayarak, yapı sektöründe kolay bir alışveriş ortamı sağlamaktır.