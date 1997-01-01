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Engin Yapı
İnşaat Malzemeleri İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (11)
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Projeler

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    • Engin Yapı Hizmetinizde..., Engin Yapı Engin Yapı Ticari alanlar
    Engin Yapı Hizmetinizde..., Engin Yapı Engin Yapı Ticari alanlar
    Engin Yapı Hizmetinizde..., Engin Yapı Engin Yapı Ticari alanlar
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    Engin Yapı Hizmetinizde...

    Engin Tesisat, 1983 yılında Okmeydanı Gürsel Mahallesinde kurulmuştur. 1983 yılından 1990 yılına kadar ; iklimlendirme, sıhhi tesisat, ısıtma, dekorasyon ve çeşitli taahhüt işleri yapmıştır. 1990 yıllında Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi'nde hırdavat ve nalburiye sektöründe hizmet vermeye başlamıştır. Başlangıçta şahıs firması olarak kurulan şirketimiz 1994 yılından itibaren aile şirketi haline gelip, Engin Yapı Tesisat Malzemeleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ünvanını almış ve seramik - vitrifiye sektöründe hizmet vermeye başlamıştır.1997 yılının sonlarına doğru Çanakkele Seramik bayiliğine geçmiştir. 1997 yılından 2002 yılına kadar Mustafa Kemal Mahallesi' nde hizmet vermeye devam eden firmamız 2003 yılında Alemdağ' da açık depo sahası ve Çanakkale Seramik showroomu ile hizmet alanını genişletmiştir.

    Perakende ve proje bazında hizmet veren firmamız 2008 yılında yeni yatırımlarla, 5000 m2 lik yeni depo alanı ile satış ağını genişletmiştir. 2009 yılında daha iyi hizmet vermek ve artan talebi karşılamak için Bağdat Caddesi' nde 500m2 lik Çanakkale Seramik ve Kalebodur , Kale Banyo, Kalekim Concept A+ yeni mağazası ile de hizmet vermeye devam etmektedir. 2010 yılında depolama kapasitesini 2000m2 kapalı, 6000m2 açık depo seviyesine ulaştırmıştır.

    Hizmetler
    • Seramik Satışı
    • Isıtma Soğutma Ürünleri
    • Banyo Ürünleri
    • Kimyasal Yapıştırıcılar
    Hizmet alanları
    • Seramik
    • Mimari
    • Çanakkale
    • kale
    • istanbul
    Adres
    Ekşioğlu Mah.Yeni Şile Yolu Cad. No:46
    34794 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164846070 www.enginyapi.com.tr

    Değerlendirmeler

    Haluk Issı
    Çanakkale seramik bayii ilgili arkadaşlar Taşdelen de firma park problemi yok.
    4 ay önce
    Rmzn B&G&Y
    Güler yüzlü ve müşteri memnuniyetini öncelik edinmiş bir seramik satış yeridir.
    7 ay önce
    BAŞAR BAHÇECİ
    Yorumlar çok farklı farklı olmuş ben beğendim açıkçası. Cem bey her seferinde çok ilgilendi. Kırık çıkan seramikler oldu değiştiriniz sorun olmaz dedi. İlk olarak showrooma gitmiştim sonrasında Sancaktepedeki mağazaya gittim orada da Seher hanım ilgilendi. Ürünlerin beğenilmesi zevk meselesi ben beğendiklerimi buldum aldım başkası beğenmez birşey diyemem ama her seferinde ilgilendiler yardımcı oldular. Sağ olsunlar
    7 ay önce
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