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PART TIME INTERIOR
Dekoratörler Çanakkale, Çanakkale Merkez/Çanakkale, Türkiye
Genel Bakış 10Projeler (10) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (10)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • 6.45 KK, PART TIME INTERIOR PART TIME INTERIOR Ticari alanlar Ahşap rengi
    6.45 KK, PART TIME INTERIOR PART TIME INTERIOR Ticari alanlar Siyah
    6.45 KK, PART TIME INTERIOR PART TIME INTERIOR Ticari alanlar Ahşap rengi
    +6
    6.45 KK
    FUAYE, PART TIME INTERIOR PART TIME INTERIOR İç Dekorasyon Demir/Çelik Siyah
    FUAYE, PART TIME INTERIOR PART TIME INTERIOR İç Dekorasyon Demir/Çelik Siyah
    FUAYE
    Master Office, PART TIME INTERIOR PART TIME INTERIOR Ofis Alanları & Mağazalar
    Master Office, PART TIME INTERIOR PART TIME INTERIOR Ticari alanlar
    Master Office, PART TIME INTERIOR PART TIME INTERIOR Ticari alanlar
    Master Office
    P/Art Time Decoration Office, PART TIME INTERIOR PART TIME INTERIOR Ticari alanlar
    P/Art Time Decoration Office, PART TIME INTERIOR PART TIME INTERIOR Ticari alanlar
    P/Art Time Decoration Office, PART TIME INTERIOR PART TIME INTERIOR Ticari alanlar
    +3
    P/Art Time Decoration Office
    Showroom, PART TIME INTERIOR PART TIME INTERIOR Ofis Alanları & Mağazalar
    Showroom, PART TIME INTERIOR PART TIME INTERIOR Ofis Alanları & Mağazalar
    Showroom, PART TIME INTERIOR PART TIME INTERIOR Ofis Alanları & Mağazalar
    +3
    Showroom
    Seafood Restaurant, PART TIME INTERIOR PART TIME INTERIOR Ticari alanlar
    Seafood Restaurant, PART TIME INTERIOR PART TIME INTERIOR Ticari alanlar Turkuaz
    Seafood Restaurant, PART TIME INTERIOR PART TIME INTERIOR Ticari alanlar
    +2
    Seafood Restaurant
    Hepsini göster: 10 proje

    PART TIME INTERIOR

    Resmin plastik alt yapısını, renk ve ışık anlayışını mekan tasarımlarında kullanan ve bu sayede daha görsel gücü yüksek yaşanır mekanlar üretmeyi hedefleyen bir iç mekan tasarım ofisidir.

    2013 senesinde sektörde deneyimli Pınar Ünal Taşar tarafından kurulan ofis, büyük ölçekli iç mekan tasarımları yapmaktadır. Estetik yaratımı güçlü, tasarımcısını besleyen, otel, restoran, cafe, residance gibi yapılar öncelikli tercihleri. Danışmanlık hizmeti de veren firmanın merkez ofisi Çanakkale’de bulunmaktadır.

    Pınar Ünal Taşar

    Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı bölümünden mezun olduktan sonra, İtalya UniversitaCatania Abadır Restorasyon eğitim programını birincilikle tamamlayarak bir süre akademik personel olarak görev yaptı. Daha sonra kendi tasarım ve sanat atölyesini kurarak serbest çalışmaya başladı. Bu çalışma ortamını kısa süre sonra profesyonel   tasarım ve dekorasyon firması segmentine taşıyan dekoratör, 2013 yılında kurduğu Part Time İnterior firması ile büyük ölçekli üretimlerde yerini almış.

    Hizmetler
    • İç Mimarlık
    • Dekorasyon
    • Dekoratörler
    • Üç Boyut
    • modelleme
    • proje
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    • iç mekan tasarımı
    • mobilya tasarımı
    • kişiye özel tasarım
    • bardekorasyonu
    • Cafedekoru
    • kurumsaldekorasyon
    • evdekorasyonu
    • banyodekorasyonu
    • Hepsini göster: 17 hizme
    Hizmet alanları
    İç Mimarlık, Dekorasyon, ve Danışmanlık
    Şirket ödülleri
    TPV – TURGUT PURA PLASTİK SANATLAR ÖZEL ÖDÜLÜ
    Adres
    Merkez
    17000 Çanakkale, Çanakkale Merkez/Çanakkale, Türkiye
    Türkiye
    +90-5348720025 www.parttimeinterior.com

    Değerlendirmeler

    Burcu Avcı Burcu Avcı
    İç mimar
    4 yıldan fazla önce
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    Binnur Çokgızkın Binnur Çokgızkın
    Ekonomist
    4 yıldan fazla önce
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    Murat Mahir Candemir
    11 ay önce
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