PART TIME INTERIOR

Resmin plastik alt yapısını, renk ve ışık anlayışını mekan tasarımlarında kullanan ve bu sayede daha görsel gücü yüksek yaşanır mekanlar üretmeyi hedefleyen bir iç mekan tasarım ofisidir.

2013 senesinde sektörde deneyimli Pınar Ünal Taşar tarafından kurulan ofis, büyük ölçekli iç mekan tasarımları yapmaktadır. Estetik yaratımı güçlü, tasarımcısını besleyen, otel, restoran, cafe, residance gibi yapılar öncelikli tercihleri. Danışmanlık hizmeti de veren firmanın merkez ofisi Çanakkale’de bulunmaktadır.

Pınar Ünal Taşar

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı bölümünden mezun olduktan sonra, İtalya UniversitaCatania Abadır Restorasyon eğitim programını birincilikle tamamlayarak bir süre akademik personel olarak görev yaptı. Daha sonra kendi tasarım ve sanat atölyesini kurarak serbest çalışmaya başladı. Bu çalışma ortamını kısa süre sonra profesyonel tasarım ve dekorasyon firması segmentine taşıyan dekoratör, 2013 yılında kurduğu Part Time İnterior firması ile büyük ölçekli üretimlerde yerini almış.