zafercarpet

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Koridorlar her evde yer alan ve odalar arası ulaşımı sağlayan alanlardır. Evi dekore ederken koridor ve hol dekorasyonunu azami özenle yapmadığınızda dekorasyonunuzun bir tarafı eksik kalacaktır.
Evinizi dekore ederken, farklı kültürlerden stil ya da tarzları ön
plana çıkararak dekorasyonda fark yaratabilirsiniz. Doğu
mistisizmi ve estetik anlayışını ev dekorasyonuna taşımak ise bu
alternatiflerden biri.
Evlere neşe katan, onlara davetkar bir hava veren dekoratif unsurların başında renkler geliyor. Birçoğumuz renk konusunda oldukça tutucu davranıyor, dekorasyonumuzda canlı renklere yer vermiyoruz.