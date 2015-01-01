25 yıllık deneyimi ile mobilya sektöründe hizmet veren PAMEN Mobilya;
modernleşen ve hızla değişen moda anlayışı karşısında, hızlı yaşam koşullarını da dikkate alarak fonksiyonel ve kullanımı kolay ürünler üretmektedir. Dayanıklı, rahat, konforlu ve fiyatıyla şaşırtan mobilya üretimimizle, sektörün lokomotifi olma yolunda, emin adımlarla ilerliyoruz.
Yatak Odaları, Yemek Odaları ve TV Üniteleri gruplarımızla, ağaçtan başlayan ve sanata ulaşan tasarımlarımızı her geçen gün daha fazla insanla, daha çok mekanla buluşturuyoruz.
Saygılarımızla Pamen Mobilya
- Hizmetler
- PANEL MOBİLYA & TASARIM
- İÇ MEKAN AHŞAP ÜRETİM
- Hizmet alanları
- panel mobilya
- Mobilya Tasarımı
- MUTFAK MOBİLYA
- Ahşap Mobilyalar iç mimarlık dekorasyon
- ÖZEL AHŞAP SİPARİŞ
- COMPACK KABİN SİSTEMLER
- stand
- kayseri
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- Adres
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OSB. 24.CADDE NO:49 MELİKGAZİ
38350 Kayseri
Türkiye
+90-3523220411 www.pamen.com.tr