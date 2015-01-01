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PAMEN MOBİLYA ( Öztürk Mobilya &amp; Tasarım)
Mobilya & Aksesuarlar Kayseri
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Projeler

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    • PAMEN FURNİTURE, PAMEN MOBİLYA ( Öztürk Mobilya & Tasarım) PAMEN MOBİLYA ( Öztürk Mobilya & Tasarım) Modern Yatak Odası Sunta Ahşap rengi
    PAMEN FURNİTURE, PAMEN MOBİLYA ( Öztürk Mobilya & Tasarım) PAMEN MOBİLYA ( Öztürk Mobilya & Tasarım)
    PAMEN FURNİTURE

    25 yıllık deneyimi ile mobilya sektöründe hizmet veren PAMEN Mobilya;
    modernleşen ve hızla değişen moda anlayışı karşısında, hızlı yaşam koşullarını da dikkate alarak fonksiyonel ve kullanımı kolay ürünler üretmektedir. Dayanıklı, rahat, konforlu ve fiyatıyla şaşırtan mobilya üretimimizle, sektörün lokomotifi olma yolunda, emin adımlarla ilerliyoruz.

    Yatak Odaları, Yemek Odaları ve TV Üniteleri gruplarımızla, ağaçtan başlayan ve sanata ulaşan tasarımlarımızı her geçen gün daha fazla insanla, daha çok mekanla buluşturuyoruz.

    Saygılarımızla Pamen Mobilya

    Hizmetler
    • PANEL MOBİLYA & TASARIM
    • İÇ MEKAN AHŞAP ÜRETİM
    Hizmet alanları
    • panel mobilya
    • Mobilya Tasarımı
    • MUTFAK MOBİLYA
    • Ahşap Mobilyalar iç mimarlık dekorasyon
    • ÖZEL AHŞAP SİPARİŞ
    • COMPACK KABİN SİSTEMLER
    • stand
    • kayseri
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    OSB. 24.CADDE NO:49 MELİKGAZİ
    38350 Kayseri
    Türkiye
    +90-3523220411 www.pamen.com.tr

    Değerlendirmeler

    Sümeyra Yılmaz
    "Panel mobilyada en iyisi en yenisi"
    yaklaşık 5 yıl önce
    pamen mobilya
    ''PANEL MOBİLYADA EN İYİSİ EN YENİSİ''
    6 yıldan fazla önce
    Turan Demircan
    Şark köşesi ve mutlak dolabı yaptırdık güzel olmuş
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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