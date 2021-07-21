Belde Garden

Belde Tüketim ve Tekstil Ürünleri Tic.Ltd.Şti. 1990 yılında Mecidiyeköy deki adresinde ticari faaliyetine başlamıştır. 1992 yılından itibaren Bahçe Mobilyaları, Plaj ekipmanları ve Tekstil ürünleri alanında çalışmalara başlayan Belde, o yıllarda Türkiye de henüz faaliyetine başlamış olan Metro Gross Marketlerle ilk temasını kurarak ürünlerini tüketicinin beğenisine sundu.

Üretimde Kaliteden ödün vermeden, en doğru ürünü, en uygun fiyata üretmenin gayretiyle geride kalan 20 yıllık sürede sektörün gelişmesine önemli faydalar sağlamıştır.1994 yılında Ümraniye’deki adresine taşınan Belde, Bahçe mobilyaları konusunda deneyimli kadrosuyla yaklaşık 10.000m2 kapalı alanda üretim ve depolama yaparak, Marketler-Yapı Marketleri - Otel-Motel-Cafe-Restaurant vb. tesisleri için özel konseptli ürünler üretmektedir.

Yaklaşık 1.000 noktada ürünleri satışta bulunan Belde, ilk günden beri önem verdiği kaliteden taviz vermeden üretim yapma misyonuyla sektöre yön veren, her yıl yeni desen ve tarzı ile gündemi belirleyen bir marka haline gelmiştir.

Belde portföyünde, Yapı Marketleri Bahçe & Camping reyonları ile ilgili 300 ayrı model üretilmekte ve satılmaktadır. Marketlere yönelik Private Label ürünler de üreten Belde; Siesta markalı Plastik Garden bahçe mobilyaları, Şezlong minderleri, Yüksek arkalı minderler, Midi-Maxi setler, Monoblok minderler, Alt minderleri, Koltuk kılıfları, Ahşap mobilya minderleri, Masa örtüleri ve Özel imalat minderleri değişik kumaş alternatifleriyle üretip, aynı zamanda, Piknik koltukları, Lüks metal şezlonglar, Mobilyalar, değişik ebatlarda Şemsiyeler, Şemsiye bidonları, Hamaklar, Metal ayaklı hamaklar, Salıncaklar, Değişik ölçülerde Mdf-Sunta ve Werzalit masalar gibi geniş ürün yelpazesi ile tüketicinin beğenisine sunulmaktadır.

Kullandığı Kumaş, Sünger, Metal ve Boya materyallerinde insan sağlığını ön planda tutarak belli standartlarda, kalitesi tescilli üretim yapmaktadır.

Belde her yıl yaptığı Ar-ge çalışmaları ile ürün gamına yeni ürünler eklemektedir. Bu konuda ki duyarlılığını Geri Dönüşüm-Çevre Atık Belgesi, Başta ‘’BELDE’’ olmak üzere muhtelif 10 adet Tescilli Markası, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi gibi belgeleriyle sektördeki lider duruşunu sergilemektedir.

Yurtdışı pazarında da ise Belde ürünleri, Tüm Avrupa ülkeleri, Rusya, Tüm Türki Cumhuriyetler, Azerbaycan, Bulgaristan, Ukrayna ve Kıbrıs’a ihraç edilmektedir.