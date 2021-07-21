현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Belde Garden
Bahçe Ürünleri İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (8)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Belde 932 Special Salıncak, Belde Garden Belde Garden BahçeSalıncak & Oyuncaklar
    Belde 932 Special Salıncak, Belde Garden Belde Garden BahçeSalıncak & Oyuncaklar
    Belde 932 Special Salıncak, Belde Garden Belde Garden BahçeSalıncak & Oyuncaklar
    Belde 932 Special Salıncak
    BELDE FANTASY SALINCAK - 934, Belde Garden Belde Garden BahçeSalıncak & Oyuncaklar
    BELDE FANTASY SALINCAK - 934, Belde Garden Belde Garden BahçeSalıncak & Oyuncaklar
    BELDE FANTASY SALINCAK - 934, Belde Garden Belde Garden BahçeSalıncak & Oyuncaklar
    BELDE FANTASY SALINCAK - 934

    Belde Tüketim ve Tekstil Ürünleri Tic.Ltd.Şti. 1990 yılında Mecidiyeköy deki adresinde ticari faaliyetine başlamıştır. 1992 yılından itibaren Bahçe Mobilyaları, Plaj ekipmanları ve Tekstil ürünleri alanında çalışmalara başlayan Belde, o yıllarda Türkiye de henüz faaliyetine başlamış olan Metro Gross Marketlerle ilk temasını kurarak ürünlerini tüketicinin beğenisine sundu.

    Üretimde Kaliteden ödün vermeden, en doğru ürünü, en uygun fiyata üretmenin gayretiyle geride kalan 20 yıllık sürede sektörün gelişmesine önemli faydalar sağlamıştır.1994 yılında Ümraniye’deki adresine taşınan Belde, Bahçe mobilyaları konusunda deneyimli kadrosuyla yaklaşık 10.000m2 kapalı alanda üretim ve depolama yaparak, Marketler-Yapı Marketleri - Otel-Motel-Cafe-Restaurant vb. tesisleri için özel konseptli ürünler üretmektedir.

    Yaklaşık 1.000 noktada ürünleri satışta bulunan Belde, ilk günden beri önem verdiği kaliteden taviz vermeden üretim yapma misyonuyla sektöre yön veren, her yıl yeni desen ve tarzı ile gündemi belirleyen bir marka haline gelmiştir.

    Belde portföyünde, Yapı Marketleri Bahçe & Camping reyonları ile ilgili 300 ayrı model üretilmekte ve satılmaktadır. Marketlere yönelik Private Label ürünler de üreten Belde; Siesta markalı Plastik Garden bahçe mobilyaları, Şezlong minderleri, Yüksek arkalı minderler, Midi-Maxi setler, Monoblok minderler, Alt minderleri, Koltuk kılıfları, Ahşap mobilya minderleri, Masa örtüleri ve Özel imalat minderleri değişik kumaş alternatifleriyle üretip, aynı zamanda, Piknik koltukları, Lüks metal şezlonglar, Mobilyalar, değişik ebatlarda Şemsiyeler, Şemsiye bidonları, Hamaklar, Metal ayaklı hamaklar, Salıncaklar, Değişik ölçülerde Mdf-Sunta ve Werzalit masalar gibi geniş ürün yelpazesi ile tüketicinin beğenisine sunulmaktadır.

    Kullandığı Kumaş, Sünger, Metal ve Boya materyallerinde insan sağlığını ön planda tutarak belli standartlarda, kalitesi tescilli üretim yapmaktadır.

    Belde her yıl yaptığı Ar-ge çalışmaları ile ürün gamına yeni ürünler eklemektedir. Bu konuda ki duyarlılığını Geri Dönüşüm-Çevre Atık Belgesi, Başta ‘’BELDE’’ olmak üzere muhtelif 10 adet Tescilli Markası, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi gibi belgeleriyle sektördeki lider duruşunu sergilemektedir.

    Yurtdışı pazarında da ise Belde ürünleri, Tüm Avrupa ülkeleri, Rusya, Tüm Türki Cumhuriyetler, Azerbaycan, Bulgaristan, Ukrayna ve Kıbrıs’a ihraç edilmektedir.

    Hizmet alanları
    Bahçe Mobilyaları, Kamp, ve istanbul
    Adres
    Fatih Sultan Caddesi No:7/A
    34773 İstanbul
    Türkiye
    +90-2166118171 www.beldegarden.com

    Değerlendirmeler

    Yusuf K
    Bahçe ve kamp kullanımına uygun olan 'Fiesta koltuk' modeli oldukca sağlam ve kemikli bir malzeme... Aynı şekilde kumaş kısmı da uzun yıllar dayanacak sağlamlıkta görünüyor. Her sezon yeni bir tane almaktansa, biraz daha fazla para verip bu tarz bir şey almanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum.
    8 ay önce
    Şebnem Acar
    İzmir'den firmanın 904 Butik Katlanır Mafsallı Şezlongundan geçen sene 2 adet almıştım. Ürünlerde ufak bir sorun oluştu, firma yetkili İdris Bey sorunumla hemen ilgilenip çözüme kavuşturdu. Firmaya ve İdris Bey'e müşteriye yaklaşımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Belde ürünlerini ailecek kullanmaya devam:)
    11 ay önce
    Mustafa aydın
    21 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı Balikesir Edremit Akçay Yasa Avm 5M Migrostan aldığım Belde Garden marka plaj şemsiyesi tutma mekanızması bugün(24 Temmuz Cumartesi) kendiliginden çatladı ve kırıldı(mekanizmayı çok sıkmadığımız halde) Migrostan garantisinin olmadığını söylediler.Bu kadar pahalı bir ürünün 3 günde mekanizmasının bozulması üzüntü verici doğrusu.
    10 ay önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element