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Venüs Grup
İnşaat Şirketleri Manisa
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

Yeni proje
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    • Manisa Tadilat, Venüs Grup Venüs Grup Modern Oturma Odası
    Manisa Tadilat, Venüs Grup Venüs Grup Modern Garaj / Hangar
    Manisa Tadilat, Venüs Grup Venüs Grup Modern Garaj / Hangar
    +3
    Manisa Tadilat
    Hizmet alanları
    Manisa
    Adres
    Peker Mahallesi 1700 Sokak No: 34 / A
    45020 Manisa
    Türkiye
    +90-2362341344 manisatadilat.net

    Değerlendirmeler

    Sedat Kaytan
    yaklaşık 1 yıl önce
    Uğurcan YT
    1 yıldan fazla önce
    Şafak Doğan
    neredeyse 4 yıl önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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