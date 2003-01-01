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DBS INSAAT TAAH KIMYA SAN VE TIC LTD STI
Ön & Dış Cepheler Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Flex C Ment, DBS INSAAT TAAH KIMYA SAN VE TIC LTD STI DBS INSAAT TAAH KIMYA SAN VE TIC LTD STI Akdeniz Duvar & Zemin
    Flex C Ment, DBS INSAAT TAAH KIMYA SAN VE TIC LTD STI DBS INSAAT TAAH KIMYA SAN VE TIC LTD STI Akdeniz Duvar & Zemin
    Flex C Ment, DBS INSAAT TAAH KIMYA SAN VE TIC LTD STI DBS INSAAT TAAH KIMYA SAN VE TIC LTD STI Akdeniz Duvar & Zemin
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    Flex C Ment

    Flex-C-Ment, 30 yıldır ABD de üretilen ve 2003 yılından bugüne firmamız DBS Ltd tarafından lisans anlaşması altında üretilmekte olan Dekoratif Baskı Beton Kaplama Sistemleri markasıdır. 

    Duvar kaplama sistemi ile ; bina ve çevre düzenlemelerinde ki tüm iç ve diş duvarlara tek seferde 7 mm den 20 mm kalınlığa kadar 3 boyutlu doğal taş veya tuğla görünümlü uygulamaları, ince zemin kaplama sistemi ile mevcut sağlam bir yüzeye sadece 10 mm kalınlıkta baskı kalıpları ile doğal taş veya ahşap görünümlü uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir.

    Hizmetler
    Baskı Beton Sistemleri
    Hizmet alanları
    • daire dekorasyonu
    • zemin döşeme
    • beton üstü
    • Beton
    • duvar kaplamaları
    • zemin
    Adres
    ALTAYCESME MAH DEMIRLI SITESI A BLOK NO.6 DUK.1 MALTEPE
    34843 Istanbul
    Türkiye
    +90-5332240419 www.flex-c-ment.com.tr

    Değerlendirmeler

    Alpha Pilates
    ürünleri çok kaliteli , aldığım hizmet ve destekten çok memnun kaldım .
    2 yıldan fazla önce
    SEHNAZ BAL GÜR
    Baskı beton kalıpları ve malzeme çeşitliliği , kalitesi çok iyi.
    2 yıldan fazla önce
    Hande Hüsem
    Ürün çeşitliliği sayesinde salonumda hayalini kurduğum taş kaplamalara sahip oldum. Satış sırasında gösterdikleri ilgi satış sonrasında da devam etmekte. Tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum.
    2 yıldan fazla önce
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