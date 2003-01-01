DBS INSAAT TAAH KIMYA SAN VE TIC LTD STI

Flex-C-Ment, 30 yıldır ABD de üretilen ve 2003 yılından bugüne firmamız DBS Ltd tarafından lisans anlaşması altında üretilmekte olan Dekoratif Baskı Beton Kaplama Sistemleri markasıdır.
Duvar kaplama sistemi ile ; bina ve çevre düzenlemelerinde ki tüm iç ve diş duvarlara tek seferde 7 mm den 20 mm kalınlığa kadar 3 boyutlu doğal taş veya tuğla görünümlü uygulamaları, ince zemin kaplama sistemi ile mevcut sağlam bir yüzeye sadece 10 mm kalınlıkta baskı kalıpları ile doğal taş veya ahşap görünümlü uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir.
- Hizmetler
- Baskı Beton Sistemleri
- Hizmet alanları
- daire dekorasyonu
- zemin döşeme
- beton üstü
- Beton
- duvar kaplamaları
- zemin
- Adres
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ALTAYCESME MAH DEMIRLI SITESI A BLOK NO.6 DUK.1 MALTEPE
34843 Istanbul
Türkiye
+90-5332240419 www.flex-c-ment.com.tr