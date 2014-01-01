The Big House Mimarlık

The Big House 2010 senesinde Kristina Steinbüchel tarafından kurulmustur.

Günümüzde çalıştığımız, yaşadığımız, vakit geçirdiğimiz tüm mekanların, ortamların dekorasyonu oldukça ön plana çıkmıştır. Bu alanların bize hitap etmesi, kendimizi dengede ve mutlu hissetmemiz, yaratıcılığımızın artması adına oldukça önemlidir. Amacımız öncelikle insanlara vakitlerinin büyük bölümü veya özel bölümlerini geçirecekleri, kendilerini yansıtabilecekleri rahat, keyifli ve pozitif enerjilerle dolu mekanları karakterleri ve zevkleri doğrultusunda oluşturmak, yaratıcılık ve özellik sunmaktır.

Firmamız, mimar, kişi veya kurumların ihtiyaçları doğrultusunda isteklerini en ince ayrıntısına kadar değerlendirip artı değerler katarak dekorasyon, proje koordinasyonu ve danışmanlık hizmeti sağlar. Projelerin ölçeği ve konusuna gore başka kurum, kuruluşlar ve şahıslar ile sinerji yaratır, çözüm ortağı olur.