Y. Mimar Berna Tanverdi tarafından kurulan BT Mimarlık, Kültür, ticaret, otel, konut ve ofis yapıları için mimari ve iç mimari projeler üreten bir mimarlık ofisidir. BT Mimarlık'ın tasarım felsefesinin temeli, yapıları çevre, mimari ve iç mimari bütünlüğü içinde ele alarak kullanıcıların kendilerine özgü yaşanmışlıklarından izler taşıyan yeni, yalın, özgün mekanlar yaratmaktır. Şirket kurucusu Berna Tanverdi aynı zamanda Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak tasarım stüdyosu yürütmektedir, ve TSMD (Türk Serbest Mimarlar Derneği) Mimarlık Merkezi Başkanıdır.
- Hizmetler
- Mimari Proje, iç mimari proje, ve tasarım
- Hizmet alanları
- Mimarlık ve İç Mimarlık
- Ankara
- Şirket ödülleri
- çeşitli ulusal mimarlık yarışmalarında ödüller almıştır
- Adres
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06530 Ankara
Türkiye
+90-5326671412 www.bt-mimarlik.com