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BT Mimarlık
Mimarlar Ankara
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Projeler

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    • Tenay Elektronik A.Ş. Merkez Ofisi, BT Mimarlık BT Mimarlık Modern Duvar & Zemin
    Tenay Elektronik A.Ş. Merkez Ofisi, BT Mimarlık BT Mimarlık Ofis Alanları & Mağazalar
    Tenay Elektronik A.Ş. Merkez Ofisi, BT Mimarlık BT Mimarlık Modern Duvar & Zemin
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    Tenay Elektronik A.Ş. Merkez Ofisi

    Y. Mimar Berna Tanverdi tarafından kurulan BT Mimarlık, Kültür, ticaret, otel, konut ve ofis yapıları için mimari ve iç mimari projeler üreten bir mimarlık ofisidir. BT Mimarlık'ın tasarım felsefesinin temeli, yapıları çevre, mimari ve iç mimari bütünlüğü içinde ele alarak kullanıcıların kendilerine özgü yaşanmışlıklarından izler taşıyan yeni, yalın, özgün mekanlar yaratmaktır. Şirket kurucusu Berna Tanverdi aynı zamanda Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak tasarım stüdyosu yürütmektedir, ve TSMD (Türk Serbest Mimarlar Derneği) Mimarlık Merkezi Başkanıdır.

    Hizmetler
    Mimari Proje, iç mimari proje, ve tasarım
    Hizmet alanları
    • Mimarlık ve İç Mimarlık
    • Ankara
    Şirket ödülleri
    çeşitli ulusal mimarlık yarışmalarında ödüller almıştır
    Adres
    06530 Ankara
    Türkiye
    +90-5326671412 www.bt-mimarlik.com
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