BT Mimarlık

En şık mutfaklar için birbirinden güzel tabure çeşitleri

Tarihten günümüze gelmiş en eski oturak formlarında biri olan tabureler, günümüzde hala sıklıkla kullanılmakta. Konutlarda en çok mutfaklarda, ticari mekanlarda ise en çok barlarda gördüğümüz taburelerin yaygın olarak bir, üç ya d…

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